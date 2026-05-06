La relación entre Chivas y la Selección Mexicana atraviesa uno de sus momentos más tensos, luego de que se revelara que Toluca contemplaba utilizar a sus jugadores convocados en la Concacaf Champions Cup. Esto provocó una reacción inmediata de Amaury Vergara, quien ordenó que los futbolistas rojiblancos llamados por Javier Aguirre reportaran con el club para entrenar este miércoles, encendiendo aún más el conflicto entre ambas partes.

La respuesta de la Selección Mexicana no tardó en llegar, ya que mediante un comunicado oficial advirtieron que cualquier jugador que no se presentara a la concentración quedaría fuera del Mundial. Esta postura colocó a los futbolistas del Guadalajara en una situación extremadamente delicada, teniendo que decidir entre acatar la instrucción de su club o atender el llamado del combinado nacional.

Sin embargo, los reglamentos de la FIFA respaldan la postura del Guadalajara. De acuerdo con el Anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas para la preparación previa a un Mundial sino hasta el lunes de la semana anterior al inicio del torneo, lo que deja claro que esta concentración extraordinaria no entra dentro de los periodos obligatorios de cesión.

Javier Aguirre vetaría de la Selección a quien se niegue a ir a la convocatoria.

Aunque la decisión final sobre las convocatorias sigue estando en manos de Javier Aguirre, la postura de Amaury Vergara encuentra sustento en la normativa del máximo organismo del fútbol. Esto también evidencia que la actual convocatoria responde a un acuerdo excepcional con los dueños de los clubes de la Liga MX, más que a una obligación reglamentaria, subrayando lo atípico de esta situación en el contexto internacional.

Los jugadores del Guadalajara se presentaron a entrenar, pero podrían viajar a la concentración esta noche

Cabe recordar que la concentración encabezada por Javier Aguirre está programada para iniciar la noche de este miércoles, por lo que, a pesar de que los jugadores de Chivas se presentaron a entrenar en Verde Valle como muestra de respaldo al club, aún existe la posibilidad de que viajen al CAR en las próximas horas si se logra un acuerdo entre ambas partes, en un contexto donde se espera que el propio seleccionador nacional dé su postura en conferencia de prensa.