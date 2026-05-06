Chivas generó un brutal sismo en la Liga MX luego de que Amaury Vergara haya confirmado que los jugadores convocados a la Selección Mexicana deben reportar esta mañana en Verde Valle. La decisión del dueño rojiblanco surge luego del permiso especial que recibieron los jugadores de Toluca.
Selección Mexicana
EN VIVO y EN DIRECTO entrenamiento de Chivas: Vasco amenazó a jugadores y revelan por qué Brian Gutiérrez no está presente
Este miércoles todos los jugadores de Chivas deben presentarse en Verde Valle a pesar de que estén convocados a la Selección Mexicana.
¿Y BRIAN GUTIÉRREZ?
David Medrano reportó que Brian Gutiérrez no se presentó porque se encuentra en Chicago.
LA AMENAZA DEL VASCO AGUIRRE
Javier Aguirre y la Selección Mexicana comunicaron que aquel jugador que no se presente en el CAR no ira al Mundial 2026. ¿Qué harán los futbolistas de Chivas?
ASÍ LLEGÓ HORMIGA GONZÁLEZ
¡LLEGÓ EL PIOJO!
¡YA REPORTAN!
Así llegaron Armando González, Luis Romo y Raúl Rangel.
ENTRENAMIENTO EN VIVO
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a esta transmisión especial de Rebaño Pasión por el entrenamiento de este miércoles que tendrá a los jugadores convocados de la Selección Mexicana. ¿Juegan la vuelta?
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