Armando González atraviesa una sequía goleadora que comienza a llamar la atención en Chivas, llegando ya a nueve partidos consecutivos sin poder marcar entre el cierre del Clausura 2026, sus compromisos con la Selección Mexicana y el arranque del Apertura 2026. Sin embargo, más allá de la falta de gol, su rendimiento sobre el terreno de juego está lejos de ser malo, pues continúa generando oportunidades de peligro de manera constante.

Armando González sería suplente ante Los Angeles FC.

Las estadísticas respaldan esa sensación. Aunque la Hormiga todavía no ha podido estrenarse como goleador en el presente torneo, es el quinto delantero con más disparos a puerta del Apertura 2026 con cuatro remates, solo por detrás de Nicolás Ibáñez, que suma siete y un gol, además de Roberto Alvarado, Julián Carranza y Alí Ávila, quienes registran cinco disparos al arco y ya acumulan dos, tres y tres anotaciones, respectivamente.

A esto se suma que Armando González también registra un disparo al poste y aparece empatado en el primer lugar del torneo en grandes ocasiones falladas con tres, compartiendo ese registro con Alí Ávila, Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández. La diferencia es que todos ellos ya pudieron convertir, mientras que el delantero rojiblanco sigue esperando romper una racha que, por lo mostrado en la cancha, parece más cuestión de tiempo que de funcionamiento.

La métrica de goles esperados (xG) confirma todavía más esa idea. Con un acumulado de 1.26 xG, Sofascore ubica a Armando González en el noveno lugar de toda la Liga MX, siendo además el único jugador dentro del Top 15 de esta clasificación que todavía no ha conseguido anotar. Incluso, su xG es superior al de futbolistas como Salomón Rondón (1.21) y Roberto Alvarado (1.09), quienes ya suman tres y dos goles, respectivamente.

Por si fuera poco, la Hormiga también aparece dentro del Top 10 de jugadores con más remates intentados en el torneo, acumulando ocho disparos, compartiendo la lista con varios de los delanteros más productivos del Apertura 2026. Todo esto deja claro que el problema no parece ser una baja importante en su nivel futbolístico, sino la falta de contundencia, precisamente el último detalle que necesita corregir para volver a convertirse en uno de los goleadores más peligrosos de la Liga MX.

Los partidos de la Leagues Cup le ofrecerán a Armando González un ritmo de competición diferente

La Leagues Cup puede convertirse en el escenario ideal para que Armando González deje atrás esta racha. Al enfrentarse a equipos de la MLS con un estilo mucho más dinámico y ofensivo, es probable que encuentre mayores espacios para atacar, aumentando así sus oportunidades de volver a marcar. Además, estos tres encuentros también le permitirán recuperar el ritmo competitivo que perdió durante su concentración con la Selección Mexicana, con la intención de llegar en mejor momento al regreso de la Liga MX frente a Santos Laguna y volver a meterse de lleno en la pelea por el liderato de goleo.