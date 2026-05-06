A las 00:19 del Centro de México, Amaury Vergara se cansó de la Selección Mexicana y con un tuit informó que los jugadores convocados de Chivas debían presentarse este miércoles en Verde Valle para encarar la preparación para el duelo contra Tigres. Tras lo publicado por el dueño rojiblanco, la prensa especializada destacó la decisión por defender los intereses del club.

La bronca de Amaury con el Tri surge porque la Federación Mexicana de Fútbol dio marcha atrás con el plan de Javier Aguirre, ya que otorgó un permiso especial para que Jesús Gallardo y Alexis Vega entrenen con Toluca para la vuelta contra Los Angeles FC por la Concachampions. Según lo informado por David Medrano, la decisión final se tomó ante la falta de explicaciones de parte de la dirección de selecciones.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, expresó el dueño rojiblanco en X. Ante esta publicación, la prensa especializada festejó la decisión de Amaury Vergara en redes sociales por defender los intereses de Chivas para la Liguilla.

“¡Felicidades Amaury. Chivas tiene dignidad y grandeza!”, expresó José Ramón Fernández en X. Por su parte, David Faitelson escribió: “Se armó la de Troya… El dueño de Chivas pide a sus futbolistas que regresen al club y que no reporten con la selección mexicana… Amaury Vergara tiene toda la razón: la promesa era que todos los clubes se comprometían…”.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.

Así reaccionó la prensa a la decisión de Amaury Vergara