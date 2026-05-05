El futbol mexicano sigue siendo motivo de risa y enojo entre los aficionados, en donde nuevamente los dirigentes de la Selección Mexicana se burlan de los clubes de la Liga MX, principalmente de Chivas con sus nuevas decisiones que favorecen al Toluca.

Los Diablos Rojos están por disputar la Vuelta de las Semifinales de la Concachampions contra Los Ángeles FC, en donde contaron con un permiso especial para que Jesús Gallardo y Alexis Vega pudieran jugar, situación que ha causado enojo entre el resto de los clubes perjudicados por la concentración del Tricolor.

Es por eso que el exentrenador del Guadalajara, Ricardo Ferretti, aseguró estar molesto por la forma en que están perjudicando al Rebaño, por lo que aseguró que la directiva tapatía debería inconformarse por el mal trato que le están dando al quitarles cinco jugadores.

“Lo que me da coraje, son las pobres Chivas. El que tendría que inconformarse con todo esto, con toda razón, es Chivas. El equipo más perjudicado y nada más porque es internacional, te doy. ¿Y el campeonato mexicano para Chivas no es importante?

“Hoy decimos una cosa y mañana cambiamos. Así ha sido siempre”, explicó el exentrenador en ESPN.

¿Quiénes son los cinco seleccionados que México le quitó a Chivas?

Raúl Rangel

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Armando González

Todos se contradicen en la Selección Mexicana

En un comunicado difundido en febrero del 2026 se confirmó que los clubes que estuvieran en Semifinales de Concachampions solamente podrían contar con ellos para la Ida de esta instancia; sin embargo, meses después, el propio Javier Aguirre dijo que se les permitiría jugar la Vuelta de la antesala de la Final, causando más molestia entre aficionados y especialistas.