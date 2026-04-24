Armando González ha sido, sin duda, el jugador del Guadalajara que mejor año futbolístico ha tenido, especialmente si se compara con lo que había mostrado en temporadas anteriores. El delantero rojiblanco ya se consagró campeón de goleo en el Apertura 2025 y actualmente pelea por repetir la hazaña, aunque los resultados recientes no han sido favorables para mantener su dominio en la tabla de anotadores.

La realidad es que la Hormiga atraviesa un pequeño bache ofensivo, ya que acumula tres partidos consecutivos sin lograr anotar. No pudo hacerse presente en el marcador ante Necaxa, tampoco logró convertir frente al Puebla a pesar de la goleada 5-0, y en la derrota contra Tigres tuvo pocas oportunidades claras, manteniéndose con 12 anotaciones desde el doblete que consiguió ante Pumas, el cual fue su última gran noche goleadora.

Armando González está a un gol de Joao Pedro.

Esta situación ha encendido las alarmas en la lucha por el campeonato de goleo, pues Joao Pedro logró marcar en su más reciente partido ante Santos y alcanzó las 13 anotaciones en el torneo, colocándose como líder en solitario. Esto significa que el delantero rojiblanco ha dejado de depender únicamente de sí mismo y ahora necesita una combinación de resultados para mantenerse en la pelea por el título individual.

Por lo tanto, Armando González está prácticamente obligado a anotar en el partido contra Xolos de Tijuana si quiere mantener vivas sus aspiraciones al campeonato de goleo. Además, deberá esperar que Joao Pedro no anote, o que en su caso consiga un gol menos de los que logre marcar la Hormiga, escenario que incluso podría derivar en un nuevo empate en la cima de goleadores, tal como ocurrió en el torneo anterior.

Se rompió la racha de Armando González de goles consecutivos jugando en el Estadio Akron

Otro dato que refleja este momento irregular es que, tras no anotar en el partido contra Puebla, se rompió la impresionante racha de Armando González de 10 partidos consecutivos marcando en fase regular en el Estadio Akron. Esta seguidilla venía desde el torneo pasado y se había convertido en una de sus marcas más destacadas, por lo que el delantero buscará reencontrarse con el gol este sábado frente a su afición y recuperar la confianza en el momento más importante del torneo.