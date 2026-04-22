Armando González se ha convertido en menos de un año como titular en Chivas en uno de los grandes ídolos de la afición rojiblanca, no solo por lo que ha demostrado dentro del terreno de juego, sino también por el carisma y la humildad que lo han acompañado desde sus etapas en fuerzas básicas. Esa cercanía con la gente ha sido clave para que su popularidad crezca rápidamente entre los seguidores del Guadalajara.

En cada ciudad a la que viaja el Guadalajara, la Hormiga se ha vuelto uno de los jugadores más buscados por la afición, generando escenas de emoción entre quienes desean conocerlo o tomarse una fotografía con él. Esa conexión volvió a quedar en evidencia recientemente, cuando una aficionada no pudo contener el llanto al tenerlo frente a frente, demostrando el impacto que ya tiene entre los seguidores rojiblancos.

En un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se observa cómo la aficionada rompe en llanto al darse cuenta de que estaba junto a su ídolo, mientras Armando intentaba tranquilizarla con calma. Al momento de pedirle la fotografía, González respondió con una frase que dejó ver nuevamente su sencillez: “No pasa nada, ni que fuera yo quién”, comentario que fue ampliamente celebrado por los aficionados.

Este tipo de gestos se han vuelto habituales desde su llegada al primer equipo, pues la humildad de la Hormiga ha sido una constante a pesar de haberse convertido en una de las figuras del club. Incluso con el reconocimiento que ha ganado a nivel nacional y con un pie prácticamente en la convocatoria para la Copa del Mundo, el delantero ha mantenido la misma actitud cercana que lo caracteriza.

Armando González sigue peleando por el liderato de goleo

Más allá del cariño de la afición, Armando González mantiene objetivos deportivos muy claros en este cierre de torneo. Luego de no marcar en la goleada 5-0 ante Puebla, la Hormiga continúa empatado con 12 goles junto a Joao Pedro en la lucha por el liderato de goleo, por lo que, si quiere asegurar el bicampeonato, tendrá que volver a hacerse presente en el marcador en los partidos restantes ante Necaxa y Xolos.