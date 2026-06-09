Julián Quiñones recibió un importante reconocimiento por parte de Brian Gutiérrez, quien aseguró que es el jugador con el que mejor se entiende.

La Selección Mexicana continúa afinando detalles para su debut en la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica, y uno de los futbolistas que habló sobre el ambiente dentro del equipo fue Brian Gutiérrez.

El mediocampista del Club Deportivo Guadalajara destacó la buena relación futbolística que ha desarrollado con Julián Quiñones, una sociedad que podría convertirse en una de las armas ofensivas más importantes del TRI durante la Copa del Mundo.

En declaraciones ofrecidas en zona mixta, Brian Gutiérrez reveló que el atacante del Al-Qadisiyah es el compañero con el que mejor se entiende dentro del terreno de juego.

El jugador de nuestras Chivas explicó que la posición que ambos ocupan en el esquema del representativo azteca les ha permitido generar una conexión natural que se ha reflejado tanto en los entrenamientos como en los partidos recientes.

“Jugamos los dos como interiores, él por izquierda y yo por derecha, creo que nos hemos entendido muy bien en la cancha, se está reflejando y creo que tenemos buena conexión”, comentó.

Cabe mencionar que la química entre ambos jugadores ha sido evidente en los últimos compromisos de la Selección Mexicana, donde han logrado asociarse con frecuencia en el último tercio de la cancha.

¿Cuándo es el partido de México vs. Sudáfrica?

La aventura de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con el partido inaugural frente a Sudáfrica, un duelo que dará el banderazo de salida a la máxima justa del futbol internacional.

El encuentro tendrá como escenario el histórico Estadio Ciudad de México, donde el combinado nacional buscará arrancar con el pie derecho su participación en la Fase de Grupos, mismo que está programado a iniciar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.