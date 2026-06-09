Con el debut ante Sudáfrica cada vez más cerca, el jugador de Chivas habló sobre la mentalidad con la que llegarán al encuentro.

La Selección Mexicana continúa afinando los últimos detalles para su presentación en la Copa del Mundo 2026 y el ambiente dentro del campamento parece ser inmejorable.

A dos días de enfrentar a Sudáfrica, el jugador del Club Deportivo Guadalajara, Brian Gutiérrez aseguró que el equipo vive momentos de ilusión y entusiasmo por el inicio de la competencia.

Durante la zona mixta realizada este martes, el mediocampista fue cuestionado sobre el estado anímico del combinado nacional de cara al arranque del torneo, y sin dudarlo, destacó la concentración que existe dentro del grupo.

“Concentrados, creo que el grupo tiene esa felicidad de empezar y estamos muy ilusionados“, expresó Brian Gutiérrez, quien buscará hacer historia con el representativo azteca.

¿Cuándo es el debut de México vs. Sudáfrica?

La Selección Mexicana iniciará su camino en la Copa del Mundo 2026 el próximo 11 de junio, cuando se mida a Sudáfrica en el encuentro que marcará el arranque oficial del torneo.

El compromiso se llevará a cabo en el emblemático Estadio Ciudad de México, donde ambas selecciones abrirán su actividad en la Fase de Grupos a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro del país.