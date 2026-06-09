Armando González ha vivido un auténtico sube y baja dentro del proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. El delantero de Chivas recibió sus primeras oportunidades con el Tri a finales del 2025 gracias al extraordinario nivel que mostró con el Guadalajara, donde se proclamó Campeón de Goleo. Lo más importante es que ese rendimiento no fue algo pasajero, pues durante gran parte del 2026 siguió siendo uno de los delanteros mexicanos más productivos, consolidándose como una de las grandes revelaciones del futbol nacional.

Durante los partidos de enero y febrero, cuando la Selección Mexicana únicamente podía convocar futbolistas de la Liga MX, la Hormiga fue uno de los hombres de confianza de Javier Aguirre e incluso apareció como titular. Sin embargo, conforme regresaron elementos como Raúl Jiménez y Santiago Giménez, y posteriormente apareció Guillermo Martínez dentro de la competencia, la actividad del rojiblanco comenzó a disminuir. Hoy, según los rumores más fuertes alrededor del Tri, Armando González habría pasado a ser la cuarta opción en la delantera para el Vasco.

Se definirá pronto el rol de Armando González en Selección.

Sin embargo, precisamente en este momento es cuando más importante resulta no bajar los brazos. Aunque sus minutos en el Mundial puedan ser limitados, Armando González debe seguir trabajando con la misma intensidad que lo llevó hasta la Selección Mexicana, pues existe un factor que no puede pasarse por alto: Rafa Márquez, actual auxiliar técnico de Javier Aguirre, apunta a convertirse en el próximo entrenador nacional una vez concluya la Copa del Mundo. Por ello, si la Hormiga no logra convencer al Vasco durante este torneo, todavía tiene la oportunidad de dejar una gran impresión en quien podría dirigir al Tri durante los próximos años.

Por si fuera poco, el panorama a mediano plazo luce muy prometedor para el delantero rojiblanco. Raúl Jiménez llegará a los 35 años durante este proceso mundialista y todo apunta a que se encuentra en la recta final de su carrera internacional. Esto abrirá un espacio muy importante dentro de la Selección Mexicana, uno que Armando González tiene argumentos suficientes para pelear. Si mantiene el nivel goleador que ha mostrado recientemente, ya sea permaneciendo en Chivas o dando el salto a Europa, podría convertirse en uno de los principales candidatos para liderar el ataque mexicano durante el siguiente ciclo mundialista.

Si Armando González se va a Europa tendría más posibilidades de ser titular en la Selección

Al menos durante la gestión de Javier Aguirre, ha quedado claro que los futbolistas que militan en Europa suelen tener una ventaja importante tanto para ser convocados como para ganar la titularidad dentro de la Selección Mexicana. Por ello, si el esperado salto al Viejo Continente se concreta durante este verano, Armando González podría iniciar una nueva competencia en igualdad de condiciones frente al resto de delanteros nacionales. Considerando su edad, proyección y capacidad goleadora, no sería descabellado imaginar que ese camino pueda llevarlo a convertirse en el delantero titular del Tri rumbo al Mundial de 2030.