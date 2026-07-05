El estratega mexicano compartió detalles de la conversación que sostuvo con sus futbolistas antes de llegar al Estadio Azteca.

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reveló el emotivo mensaje que compartió con sus jugadores antes de arribar al Estadio Azteca para disputar el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 frente a la Inglaterra.

En entrevista con TUDN, el “Vasco” Aguirre recordó unas declaraciones recientes del ciclista mexicano Isaac del Toro, quien aseguró que su principal expectativa en una competencia era “disfrutar”.

Tomando esa idea como inspiración, el entrenador del TRI decidió transmitir el mismo mensaje a sus futbolistas en uno de los momentos más importantes de sus carreras.

“Hoy vi una entrevista de Isaac del Toro que decía qué expectativas tienes y dijo ‘disfrutar’, entonces les dije lo mismo, que disfruten porque esto es irrepetible”, mencionó.

“Este partido en el Azteca va a ser irrepetible, van a pasar años para que esto vuelva a suceder, este fenómeno que se gestó gracias a ellos”, añadió.

Cabe mencionar que con estas palabras, Javier Aguirre buscó liberar la presión y recordar a sus futbolistas la importancia de vivir el momento, y es que la Selección Mexicana afronta uno de los desafíos más grandes de su historia reciente.

¿Cuál es la alineacion de México ante Inglatrera?

Hace unos momentos se dio a conocer la alineación de la Selección Mexicana para enfrentar a Inglaterra y está conformada por Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.