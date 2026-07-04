Roberto Alvarado es una de las principales dudas de México para el partido ante Inglaterra.

La Selección Mexicanapodría presentar una modificación importante para el partido de los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 frente a Inglaterra, debido a la situación física de Roberto Alvarado.

El atacante de Chivas ha trabajado con ligeras molestias en los días previos al compromiso, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre ya tendría preparado un plan alternativo en caso de que el futbolista no pueda disputar el encuentro al 100 %.

De acuerdo con información del periodista Rubén Rodríguez, el principal candidato para ocupar el lugar del “Piojo” Alvarado es Orbelín Pineda.

El guerrerense ha sido utilizado durante los entrenamientos en la misma zona del campo donde habitualmente se desempeña el jugador del Rebaño Sagrado, lo que lo coloca como la primera opción del “Vasco” para cubrir cualquier eventualidad.

Pese a esta situación, la intención del cuerpo técnico sigue siendo contar con Roberto Alvarado, quien ha sido una pieza importante para el funcionamiento ofensivo del combinado nacional en el Mundial 2026.

¿Cuándo es el partido de México vs. Inglaterra?

Cabe destacar que el encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión podrá seguirse a través de Canal 5, TUDN, ViX y Azteca Deportes.