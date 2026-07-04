El lujoso obsequio que recibieron futbolistas de Chivas y del TRI generó revuelo fuera de la cancha, pero terminó siendo regresado por una inesperada razón.

La victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador en los Octavos de Final del Mundial 2026 no solo significó el pase a la siguiente ronda, sino también una inesperada recompensa para los futbolistas.

Tras imponerse 2-0 con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, los jugadores del TRI recibieron exclusivos relojes de la marca Rolex como obsequio por parte del creador de contenido estadounidense Stephen Deleonardis.

Conocido en redes sociales como Steve Will Do It, decidió premiar al representativo azteca luego de obtener una ganancia millonaria tras apostar a favor de la Selección Mexicana en su compromiso ante Ecuador.

¿Cuál es el valor de los relojes que recibieron los jugadores de la Selección Mexicana?

Si bien Stephen Deleonardis no reveló el modelo exacto ni el valor individual de cada reloj entregado, las piezas de la firma Rolex suelen tener precios que oscilan desde los 250 mil pesos o hasta millones, dependiendo de la colección, los materiales y las características específicas de cada modelo.

Sin embargo, los elementos del TRI no pudieron quedárselos ya que de acuerdo con los reglamentos establecidos por la FIFA, los jugadores participantes en tienen restricciones respecto a la recepción de regalos de alto valor económico, con el objetivo de preservar la transparencia y evitar posibles conflictos de interés.