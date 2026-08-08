Samir Inda volvió a dar de qué hablar, pero no solo por su gran nivel, sino por burlarse en la cara de un rival.

La Selección Mexicana Sub-20 se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Premundial de la categoría, donde mantiene un paso prácticamente perfecto. Aunque el Tricolor ya había asegurado su boleto a la Copa del Mundo, todavía tenía un objetivo pendiente: conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, para lo cual debía superar su partido de semifinales ante Canadá.

El encuentro de este viernes comenzó de manera complicada para México, pues Canadá se puso en ventaja apenas al minuto 6 gracias a un gol de Owen Graham-Roache. Por si fuera poco, el conjunto mexicano sufrió otra mala noticia poco después, cuando el arquero de Chivas, Cristo Navarrete, tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 16 debido a una lesión.

Sin embargo, los ajustes realizados durante el descanso terminaron dando resultado y Cristóbal Alfaro consiguió el gol del empate, cambiando por completo el momento anímico del partido. México comenzó a tomar el control, pero el golpe definitivo llegó al minuto 67, cuando Liam Mackenzie fue expulsado por recibir una segunda tarjeta amarilla, dejando a Canadá con un hombre menos.

Más allá de la expulsión, una de las escenas que rápidamente se hizo viral entre la afición mexicana fue protagonizada por Samir Inda, quien se acercó a Mackenzie para burlarse de él y prácticamente “correrlo” del campo después de que el árbitro le mostrara la tarjeta roja. El gesto provocó la molestia de los jugadores canadienses y, especialmente, de sus aficionados en redes sociales, quienes criticaron la actitud del futbolista rojiblanco.

Sin embargo, la acción de Inda tuvo un contexto, pues el jugador canadiense había estado provocando constantemente a los futbolistas mexicanos mientras su equipo se encontraba en ventaja. Mackenzie incluso aprovechaba las distracciones de los árbitros para buscar choques con los jugadores del Tricolor, intentando generar reacciones que pudieran terminar en tarjetas para sus rivales. Por ello, la reacción del canterano de Chivas fue interpretada como una respuesta a las provocaciones que habían ocurrido durante el partido.

Samir Inda es otro de los jugadores clave de esta Selección Sub-20

Samir Inda se ha convertido, junto con Hugo Camberos y Santiago Sandoval, en uno de los jugadores más determinantes de esta Selección Mexicana Sub-20. Sus actuaciones durante el Premundial han llamado especialmente la atención de la afición de Chivas, que ya comienza a pedir su oportunidad con el primer equipo. El canterano rojiblanco está demostrando que tiene las condiciones para competir por minutos ante cualquiera dentro del plantel de Gabriel Milito, por lo que su regreso al Guadalajara será seguido con mucha atención.