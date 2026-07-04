Todos los detalles para que no te pierdas el partido de la Copa del Mundo 2026 en donde los rojiblancos buscarán llegar a los Cuartos de Final.

La Selección Mexicana todavía tiene más hambre de gloria en esta Copa del Mundo 2026, en donde tratarán de dar la campanada de la competencia cuando se enfrenten a Inglaterra en los Octavos de Final, en donde evidentemente habrá presencia de algunos jugadores de Chivas.

El Tricolor ha presumido una participación histórica al ganar los cuatro partidos que ha disputado y sin recibir ni un gol en contra, por lo que tratarán de repetir ese rendimiento cuando reciban la visita de Harry Kane y Jude Bellingham en la cancha del Estadio Azteca.

México apostaría por la continuidad y habría la posibilidad de que Javier Aguirre decida echar mano de la misma alineación con la que se enfrentó a Ecuador, en donde el Guadalajara sería representado por Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado. Mientras que Brian Gutiérrez y Armando González esperarían por su oportunidad en el banquillo.

¿Cuándo y dónde se jugará el México vs. Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra se llevará a cabo este domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Azteca y el partido arrancará a las 18 horas, tiempo del centro de México, pese a la polémica que se suscitó sobre la posibilidad de cambiar el horario, pero que no se efectuó.

¿Cómo ver EN VIVO el México vs. Inglaterra?

El partido del Tricolor tendrá muchas alternativas en donde destacan las opciones GRATIS en televisión abierta y serían el canal de Las Estrellas, el Canal 5 y Azteca 7. Por televisión restringida la opción será TUDN.

¿Cuál sería la alineación de México contra Inglaterra?