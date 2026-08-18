Armando González está muy cerca de dejar Chivas para convertirse en nuevo jugador del Olympiacos de Grecia, en un movimiento que cambiaría por completo el armado del equipo. La Hormiga es actualmente el delantero titular del Guadalajara y además fue el máximo goleador del Rebaño Sagrado durante el último año, por lo que su salida representaría una baja importante para Gabriel Milito y su proyecto.

El propio Gabriel Milito ya dejó claro que, en caso de concretarse la salida de González, Chivas no acudirá al mercado de fichajes para buscar a su reemplazo. Todo apunta entonces a que el tercer delantero del plantel tendrá que salir de las fuerzas básicas, aunque el problema es que dos de las opciones más evidentes ya no están disponibles para el primer equipo de manera inmediata.

Armando González está cada vez más cerca de Grecia.

La primera y quizá más obvia alternativa es Sergio Aguayo, quien salió cedido al Deportes Tolima de Colombia por un año. El delantero cuenta con una cláusula que le permitiría regresar a Chivas durante el mercado de invierno, pero eso significaría que no estaría disponible durante todo el Apertura 2026, por lo que no representa una solución para cubrir desde ahora la posible baja de La Hormiga.

La otra opción es mucho más cercana al Guadalajara: Vladimir Moragrega. El delantero del Tapatío realizó la pretemporada con el primer equipo antes del comienzo del torneo, pero finalmente fue descartado y permaneció con la filial. El problema es que, debido a su edad, ya no puede alternar entre Chivas y Tapatío como ocurre con otros jóvenes de la cantera, por lo que si Gabriel Milito decide subirlo definitivamente al primer equipo, ya no podría regresar a la Liga de Expansión.

Por eso, en caso de que Armando González termine saliendo, Chivas tendrá que tomar una decisión importante con Moragrega. No tendría demasiado sentido promoverlo al primer equipo si no va a recibir oportunidades, pues hacerlo también significaría quitarle al Tapatío a una de sus principales armas ofensivas y al jugador que fue su campeón goleador el torneo pasado. La decisión deberá considerar qué es mejor para el delantero, para el primer equipo y también para la filial rojiblanca, por lo que habrá que estar al pendiente del posible movimiento.

Vladimir Moragrega tuvo un Clausura 2026 en el que se cansó de hacer goles

Los números de Moragrega explican por qué aparece como una de las alternativas naturales para Chivas. El delantero se coronó campeón goleador del Clausura 2026 en la Liga de Expansión con 10 goles en 14 partidos de fase regular, convirtiéndose además en el primer futbolista del Tapatío que consigue terminar como máximo anotador del torneo. La categoría parece quedarle pequeña, pero ahora la gran pregunta es si Gabriel Milito considera que ya está preparado para competir al máximo nivel con el primer equipo.