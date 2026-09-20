Tapatío ha repartido sus anotaciones entre varios futbolistas, en donde estos tres elementos se encendieron y escalaron peldaños en el ranking de goleadores de la Liga de Expansión MX.

Tapatío goleó a Tlaxcala por 4-0 en la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. Tras la goleada ante los Coyotes, repasamos cómo marchan Vladimir Moragrega, Gael García Bernal y Jesús Hernández en la tabla de goleo.

El equipo rojiblanco venía de caer ante Dorados de Sinaloa, por lo que necesitaba ganar para recuperar su lugar en los puestos de clasificación directa a la Liguilla. Tras el penal atajado por Eduardo García, los dirigidos por Pepe Meléndez arrasaron en el Estadio Jalisco.

Así van Moragrega, García Bernal y Hernández en la tabla de goleo

Vladimir Moragrega se despachó con un doblete y de momento es 18° con 3 goles, Jesús Hernández es 19° con la misma cantidad de anotaciones y Gael García Bernal, 39° con 2 anotaciones. Cabe destacar que el líder de goleo es el colombiano Sleyther De Jesús Lora, quien lleva anotadas 12 dianas.

¿Cómo marcha Tapatío en la Liga de Expansión MX?

Luego de haber superado a Tlaxcala por 4-0, Tapatío se ubica en la séptima posición de la tabla general con 14 puntos. Los Cabritos se ubican a 7 unidades de Morelia, que es líder de la fase regular.

¿Cuál es el próximo partido de Tapatío?

El próximo fin de semana, Tapatío tendrá fecha libre, por lo que recién tendrá acción en la jornada 11 del Apertura 2026. El sábado 3 de octubre volverá a la actividad cuando visite a Cancún FC en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo.