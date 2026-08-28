El '4K' demostró el gran ambiente que se vive en el Guadalajara, por lo que prioriza lo mejor para el equipo, sin importar quién sea el delantero titular de Gabriel Milito.

La salida de Armando González de Chivas ha obligado a Gabriel Milito a encontrar nuevas alternativas para atacar, en donde ha encontrado la solución con Ricardo Marín, quien en dos partidos se ha destapado con tres anotaciones para la causa rojiblanca.

Sin embargo, el ‘4K’ sabe que no tiene garantizada la titularidad, por lo que reveló que seguirá luchando intensamente para cuando sea turno de jugar de otro delantero como Ángel Sepúlveda o el recién ascendido, Jesús Hernández, apoyándolos en todo momento.

“Nadie me está garantizando nada. Ahorita me está tocando, afortunadamente, y lo he aprovechado, pero en su momento le puede tocar a Sepu, y yo voy a estar ahí, apretando para que saque lo mejor de él y esa es la competencia que se necesita dentro del plantel. Ahora está con nosotros Chucho y jalarlo a esa línea de trabajo que tenemos.

“Se ha visto que con el profe no hay un lugar seguro, te lo tienes que ganar en el campo y los entrenamientos. Jalarlos a esa línea de que la competencia está fuerte”, declaró el atacante en palabras para Chivas TV.

Ricardo Marín reveló qué le pide Gabriel Milito en Chivas

“Muy contento. Estoy teniendo esa regularidad que había buscado, que había estado peleando. Sé que no he ganado nada, falta muchísimo por lograr. Feliz de tener la oportunidad de tener más minutos. Yo voy a dar lo mejor de mi, ya sean 5, 10, 15 o 90 minutos iba a pelear por dar lo mejor y así estoy tratando de hacerlo.

“De pedirme, lo mismo que he venido estando haciendo. Que siga con esa disposición al trabajo, que soy una persona que contagia al grupo con la buena actitud y las ganas de trabajar, que siga por esa línea. Que iba a tener muchos minutos, que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que no cambiara nada. Que cuando me tocara que aprovechara y disfrutara“, puntualizó.

El título, el único objetivo de Chivas en el Apertura 2026

“El objetivo ya ahorita, no es calificar en los primeros lugares, no es estar en Liguilla. El objetivo ya es solo ser campeón. No tenemos otro objetivo en mente más que ese y creo que, junto con la calidad de grupo que tenemos y la exigencia que nos da el cuerpo técnico, estamos en camino para hacerlo y ese es el objetivo. No nos los sacan de la cabeza”, concluyó el goleador rojiblanco.

Ricardo Marín, el goleador más letal de la Liga MX

¿Cómo va Ricardo Marín en la tabla de goleo del Apertura 2026?