El entrenador del Olympiacos, José Luis Mendilíbar, decidió sumar al canterano de Chivas en la concentración para el juego del torneo local.

Armando González tomó la decisión de salir de Chivas para cumplir su sueño de jugar en el futbol de Europa, aceptando la propuesta que le lanzó el Olympiacos de Grecia, escuadra con la que podría debutar este fin de semana cuando se enfrente al Asteras.

La Hormiga brilló en el Guadalajara, convirtiéndose en el mejor delantero de toda la Liga MX; sin embargo, ahora deberá demostrar esa calidad en el futbol del Viejo Continente, en donde podría recibir su primera oportunidad este domingo debido a que realizó el viaje con la escuadra helénica.

Según destapó el portal Claro Sports, el delantero mexicano fue contemplado para el viaje para el duelo de la jornada 2 de la Superliga griega, por lo que las posibilidades de que el canterano del chiverío haga su presentación en Europa permanece latente.

La transferencia se hizo oficial el sábado 22 de agosto, por lo que durante toda la semana estuvo trabajando con el resto de sus compañeros, tratando de adaptarse al idioma e inclusive, a la idea futbolística de su nuevo entrenador José Luis Mendilíbar.

¿Duelo de mexicanos?

Además de la presencia de Armando González, en la Liga de Grecia hay otro mexicano y se trata de Jordan Silva, quien precisamente juega en el Asteras, próximo adversario de la Hormiga, por lo que habría la posibilidad de que haya choque de mexicanos este fin de semana.

Jordan Silva tuvo su paso por Cruz Azul (IMAGO 7)

¿Cuándo se jugará el Olympiacos vs. Asteras?

La Superliga de Grecia disputará su segundo partido de la competencia este fin de semana, en donde el Olympiacos se enfrentará en la cancha del Estadio Theodoros Kolokotronis al Asteras este domingo a las 12 del día, tiempo del centro de México.