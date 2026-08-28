El entrenador de los Xolos de Tijuana explicó el origen de sus desafortunadas declaraciones en donde muchos consideraron como discriminatorias contra los mexicoestadounidenses.

Sebastián Abreu, director técnico de Xolos, se hizo viral durante toda la semana por una serie de declaraciones desafortunadas que emitió al término del partido entre Chivas y Tijuana, en donde el Rebaño goleó por marcador de 5-2 en la cancha del Estadio Akron.

El Loco emitió unas palabras en donde aseguró que el conjunto fronterizo utilizó a más mexicanos que el Guadalajara, haciendo a un lado a los mexico- estadounidenses, por lo que la fanaticada tapatía de inmediato se volcó en contra del entrenador uruguayo.

“En ningún momento me voy a meter con algo tan importante como es tu nacionalidad y las dificultades que hayas podido tener en la vida. Nosotros, internamente, capaz que fue el error, que es una estadística interna y la quise exteriorizar dentro de un proceso que el equipo va generando.

“Tenemos una plataforma, la cual cuando termina el partido, me la acercan y esa plataforma decía que ‘excepto Chivas’, después seguía Xolos, es el equipo de la Liga MX que más futbolistas utilizan nacidos en México y asterisco, decía: no se contabilizan a los mexicoestadounidenses.

“En base a esa estadística y viéndola, dije: ‘estamos en un proceso, en una etapa en la cual utilizamos muchos jugadores mexicanos. Somos los que más tenemos’. No había visto el ‘exceptuando a Chivas’. Creía que estábamos también con más mexicanos en cancha que Chivas, pero no por un tema de discriminación“, en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Sebastián Abreu sobre Chivas?

“Todo esto, en el proceso tenemos muchos jugadores jóvenes. Somos el equipo que tiene más minutos de menor. Utilizamos más mexicano mexicanos que Chivas, nosotros tenemos 8 y Chivas tiene a los mexico americanos, pero mexicanos mexicanos tenemos más nosotros en cancha que Chivas”, fue lo que declaró el entrenador al término del partido.