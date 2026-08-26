El Guadalajara volvió a demostrar un rendimiento avasallador en el futbol mexicano y el balompié nacional se rindió ante el poderío rojiblanco.

Chivas se mantiene como uno de los máximos candidatos al título del Apertura 2026, sacudiéndose las críticas y las dudas tras la exhibición que demostraron el pasado fin de semana contra Xolos de Tijuana, por lo que la Liga MX no tuvo más remedio que rendirse ante el poderío rojiblanco.

El Guadalajara tuvo un rendimiento espectacular al vapulear a la escuadra fronteriza por marcador de 5-2 en la cancha del Estadio Akron en la jornada 5 del torneo local, por lo que el futbol mexicano le otorgó algunos reconocimientos colectivos e individuales a la escuadra de la Perla de Occidente.

Gabriel Milito, el entrenador de la jornada

Gabriel Milito se ha convertido en un recurrente en este reconocimiento desde que llegó a México debido al alto nivel que ha alcanzado el Guadalajara, en donde tras el rendimiento mostrado el fin de semana contra Xolos, la Liga MX le otorgó el reconocimiento del Entrenador de la Jornada.

Ricardo Marín, el jugador de la jornada

Ante la baja de Armando González, Gabriel Milito ha dado el voto de confianza a Ricardo Marín, quien se ha consolidado como el mejor romperredes del chiverío en este semestre en solamente dos partidos, en donde el fin de semana se mandó un doblete para vencer a los fronterizos, siendo reconocido como el Jugador de la Jornada.

Chivas, el equipo de la jornada

Debido al nivel que demostró contra Xolos en el que sentenciaron el triunfo, por goleada desde el primer tiempo, el Rebaño Sagrado volvió a atraer los reflectores de la Liga MX por el buen trabajo que se realiza en Verde Valle, por lo que le entregaron el premio al Equipo de la Jornada.

¿Cómo va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2026?