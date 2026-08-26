Chivas visitará este sábado al Pachuca en la Jornada 6 del Apertura 2026, en un partido en el que el Guadalajara parte como favorito después de la goleada sobre Xolos de Tijuana. Sin embargo, el Rebaño Sagrado no podrá confiarse, pues enfrente tendrá a unos Tuzos que, pese a su irregular comienzo de torneo, cuentan con un entrenador que ya sabe lo que es derrotar al equipo de Gabriel Milito.

Antes de llegar al banquillo del Pachuca, Benjamín Mora dirigió al Querétaro y fue precisamente con los Gallos Blancos con quienes logró vencer al Guadalajara durante el Apertura 2025. Aquella derrota puso fin a la racha de victorias que el conjunto rojiblanco había construido en la recta final de la fase regular y representó un pequeño golpe para un proyecto de Milito que todavía buscaba consolidarse.

En aquel momento, Mora explicó a Claro Sports cuál había sido la clave para superar al Rebaño Sagrado. El estratega reveló que su equipo trabajó especialmente en presionar y recuperar el balón en la mitad de la cancha, con Fernando González como uno de los objetivos principales. Según explicó, esa estrategia había sido entrenada específicamente para intentar provocar pérdidas en esa zona y aprovecharlas para atacar.

Aunque el Guadalajara ya dejó atrás la racha en la que tenía dificultades para marcar más de un gol por partido, uno de los rasgos del equipo de Gabriel Milito es la importancia que le da a la posesión. El problema aparece cuando los rivales consiguen replegarse y formar un bloque bajo, defendiendo muy cerca de su propia portería y reduciendo los espacios. Precisamente ese podría ser uno de los principales retos que plantee Pachuca este sábado.

Por ello, el encuentro representará una nueva prueba para el Guadalajara y para la capacidad de su entrenador para encontrar variantes ofensivas. Hugo Camberos y Santiago Sandoval demostraron ante Xolos que pueden aportar mucho dinamismo y desequilibrio por las bandas, por lo que ahora habrá que comprobar si Milito mantiene esa fórmula o encuentra otra manera de romper la defensa de los Tuzos.

José Castillo y Richard Ledezma ya están recuperados y podrían jugar contra Pachuca, Daniel Aguirre y Bryan González estarían descartados

De cara al encuentro en el Estadio Hidalgo, el Guadalajara podría recuperar a dos elementos importantes. José Castillo y Richard Ledezma ya están disponibles después de superar sus respectivas molestias y podrían ser considerados por Milito para enfrentar a los Tuzos. En contraste, todo apunta a que Daniel Aguirre y Bryan González seguirán fuera, por lo que el cuerpo técnico deberá evaluar si mantiene buena parte del once que funcionó ante Xolos o devuelve la titularidad a los jugadores que ya están recuperados.