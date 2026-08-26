Todo indica que Armando González podría debutar el próximo domingo en Olympiacos de Grecia. En medio de este contexto, Marco Fabián reveló por qué ve aptitudes de Chicharito Hernández en Hormiga.

Uno de los grandes motivos de orgullo de los últimos días para Chivas es sin duda Armando González, quien acaba de ser vendido a Olympiacos de Grecia. En medio de este contexto, Marco Fabian, exjugador y canterano del Guadalajara, señaló que ve similitudes de Hormiga con Javier Hernández.

El sábado se confirmó que el atacante de 23 años jugará en el conjunto griego luego de que el Guadalajara recibiera 10 millones de dólares más dos en variables por el 80% de su carta. Se especula que el próximo domingo podría debutar ante Asteras Tripolis FC por la jornada dos de la Superliga de Grecia.

En medio de este contexto, se habla mucho del tipo de carrera que comenzó a llevar Armando González en Grecia. En las últimas horas, Marco Fabián de la Mora, exjugador de Chivas, señaló que ve muchas similitudes de Hormiga con Javier Hernández.

Marco Fabián habló de Armando González y Chicharito Hernández. (Foto: IMAGO7)

“Lo he dicho en algún momento y se me asimilan mucho la verdad. Con Javi crecimos juntos, de mis mejores amigos, mi hermano, y creo que su forma de de ser tanto en la cancha que son muy vivos, que saben en dónde encontrar los espacios, que están siempre donde deben de estar para marcar los goles y, como dicen, los delanteros lo que necesitan son goles”, comentó el exjugador rojiblanco a Sergio Dipp en ESPN.

Y agregó: “Eso lo tiene la Hormiga, que lo tenía Javi. De los jugadores que a mí me encantaba jugar porque yo agarraba el balón, yo sabía que ella iba a picar y sabía a donde a poner. Creo que la Hormiga lo tiene y fuera de la cancha también es una persona hiperactiva, trabajador, se cuida en todo, está siempre viendo a qué le puede mejorar. Entonces, sí veo una (similitud). Obviamente historias diferentes, super diferentes, pero me parece que puede llevar el el el mismo camino”.

Encuesta ¿Tiene sentido lo que dice Marco Fabián de Armando González y Chicharito Hernández? ¿Tiene sentido lo que dice Marco Fabián de Armando González y Chicharito Hernández? Sí No Ya votaron 2 hinchas

¿Cuándo y cómo ver a Armando González en Grecia?

El próximo domingo Olympiacos de Grecia enfrentará a Asteras Tripolis FC por la jornada dos de la Superliga de Grecia y se especula con que Armando González vaya a debutar con su nuevo equipo. El partido en México se podrá ver por Claro Sports desde las 12:00 del Centro de México.