Armando González se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Olympiacos, aunque su llegada al futbol griego generó polémica entre algunos aficionados de Chivas. Para varios seguidores rojiblancos, el conjunto de El Pireo y, especialmente, la Liga Griega representan un retroceso en la carrera del joven delantero, a pesar de que se trata de su primera experiencia en el futbol europeo y de que llega a uno de los clubes más importantes del continente.

Uno de los principales defensores del futbol griego y del fichaje de La Hormiga ha sido Nery Castillo, exjugador de la Selección Mexicana que vivió algunos de los mejores años de su carrera precisamente con el Olympiacos. El exdelantero es considerado uno de los futbolistas históricos del club y recientemente ya había salido en defensa del equipo helénico, respondiendo directamente a las críticas de Ricardo Ferretti sobre el nivel de la Liga Griega.

Ahora, Castillo volvió a defender al conjunto de El Pireo, aunque esta vez su mensaje incluyó una “pedrada” bastante directa para los aficionados de Chivas. El exfutbolista parece tener claro que quiere acabar con las comparaciones que colocan al Guadalajara muy por encima del Olympiacos y, sobre todo, con aquellos comentarios que menosprecian al futbol griego sin tomar en cuenta la historia y el dominio que tiene el club en su propio país.

Para dejar clara su postura, Nery Castillo compartió en su cuenta de Instagram una comparación entre los títulos de Liga conquistados por ambos clubes. Mientras Chivas presume 12 campeonatos de Liga en el futbol mexicano, el Olympiacos cuenta con 48 títulos de la máxima categoría del futbol griego, convirtiéndose por amplio margen en el máximo ganador de la competencia local.

Con esto queda bastante claro que Nery Castillo ve con muy buenos ojos la llegada de Armando González al Olympiacos y pretende alejar las críticas que han surgido alrededor del jugador y de su nuevo equipo. Para el exdelantero mexicano, La Hormiga no dio un paso atrás, sino que está comenzando una nueva etapa de su carrera en un club con una enorme tradición y experiencia en las competencias europeas.

Armando González apunta a debutar con el Olympiacos este domingo ante el Asteras

Mientras continúa su adaptación al futbol griego, Armando González apunta a tener sus primeros minutos oficiales con el Olympiacos este domingo. El conjunto de El Pireo visitará al Asteras por la Jornada 2 de la Superliga Griega, en un partido programado para las 12:00 horas, tiempo del centro de México. La decisión final será de José Luis Mendilibar, pero después de completar sus primeros entrenamientos con el equipo, La Hormiga ya está listo para comenzar a escribir su historia en Grecia.