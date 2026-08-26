Chivas tiene la mira puesta en su próximo partido contra Pachuca, pero mientras el equipo se prepara para esa nueva jornada del Apertura 2026, el mercado de fichajes continúa abierto y todavía hay varios temas que pueden cambiar el panorama del plantel. La salida de Armando González ya fue confirmada, aunque el Guadalajara todavía tiene jugadores que despiertan interés en Europa y que podrían abandonar el equipo en este mercado o, en su defecto, dar el salto al futbol europeo durante las próximas ventanas de transferencias.

Dinamo Zagreb decide no pagar lo que Chivas pide y descarta el fichaje de Raúl Rangel

Raúl Rangel se aleja definitivamente del Dinamo Zagreb, pues el conjunto croata no estaría dispuesto a pagar la cantidad que Chivas pretende por el arquero mexicano. Aunque el interés por el Tala era real y durante los últimos días incluso hubo conversaciones entre su representante y la directiva rojiblanca, la diferencia entre las pretensiones económicas del Guadalajara y el presupuesto del club europeo terminó por hacer imposible la operación. De esta manera, Rangel apunta a permanecer en el Rebaño Sagrado al menos hasta el próximo mercado.

Raúl Rangel interesa en Croacia.

Chivas y América anuncian partido “amistoso” para la Fecha FIFA de octubre

Chivas y América volverán a enfrentarse fuera de la Liga MX durante la próxima Fecha FIFA. El Clásico Nacional “amistoso” se disputará el sábado 4 de octubre en el Estadio El Coliseo de Oakland, Estados Unidos, aunque por ahora todavía no existe un horario confirmado para el encuentro. Este será un nuevo capítulo de la rivalidad más importante del futbol mexicano, apenas unas semanas después de que ambos equipos se enfrenten oficialmente el 19 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Azteca.

Ya es oficial: Armando González usará el 34 en el Olympiacos, el mismo número que usaba en Chivas

Armando González ya tiene número para su nueva aventura en el futbol europeo y mantendrá el dorsal 34 que utilizó durante su última etapa con Chivas. La Hormiga comenzó esta semana sus entrenamientos con el Olympiacos y apunta a tener sus primeros minutos próximamente, por lo que el club griego ya trabaja en todos los detalles de su registro. De esta manera, el delantero mexicano conservará un número que quedó ligado a la temporada que le permitió dar el salto al futbol europeo.

Visores de Europa se sorprendieron con Santiago Sandoval y Hugo Camberos, salieron encantados tras la goleada a Xolos

La goleada de Chivas sobre Xolos también dejó buenas noticias pensando en el futuro, especialmente para Santiago Sandoval y Hugo Camberos. Alex Ramírez reveló que durante el encuentro estuvieron presentes visores provenientes de Inglaterra e Italia que originalmente habían acudido para observar a Gil Mora, pero terminaron llevándose una gran impresión de los dos jóvenes futbolistas rojiblancos. Eso sí, por ahora no existen ofertas sobre la mesa, pues el mismo reporte señala que en las oficinas de Chivas todavía no ha llegado ninguna propuesta formal por Sandoval o Camberos.

Sebastián Abreu se habría arrepentido de su crítica a los jugadores con doble nacionalidad de Chivas

Sebastián Abreu fue uno de los protagonistas de la polémica del fin de semana después de la goleada de Xolos ante Chivas, cuando aseguró que su equipo jugaba con más mexicanos que el Guadalajara y cuestionó indirectamente a los futbolistas rojiblancos que también cuentan con nacionalidad estadounidense. Sin embargo, el entrenador uruguayo habría buscado aclarar posteriormente sus palabras y, de acuerdo con la información compartida por David Medrano, incluso se comunicó con el periodista para explicarle que había olvidado especificar que se refería a que Xolos tenía más mexicanos que cualquier equipo, con la excepción de Chivas. Una precisión que cambia considerablemente el sentido de sus declaraciones originales.