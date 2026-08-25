Se confirmó que Chivas y América se enfrentarán el próximo 4 de octubre en Estados Unidos. Conoce día y hora para preventa y venta general de los boletos para ver el Clásico Nacional.

A principios de octubre, la Selección Mexicana enfrentará a Estados Unidos en el primer amistoso de la fecha FIFA, por lo que Chivas no solo tendrá bajas sino que además realizará un amistoso en California. Por esta razón repasamos el día y horario para la preventa y venta general de los boletos en Ticketmaster y Ticketón.

El Rebaño Sagrado no tuvo el mejor inicio en el Apertura 2026, pero comienza a encontrar su mejor versión tras las victorias ante Santos Laguna y Tijuana. En la vereda de enfrente, el equipo de Guillermo Almada mantiene su invicto y es, de momento, líder de la tabla general de posiciones.

Por otro lado, este amistoso entre América y Chivas tendrá un condimento especial porque Gabriel Milito tendrá el historial a favor, ya que en el Apertura 2025 y Clausura 2026 ganó por la mínima diferencia. Cabe destacar que el próximo 20 de septiembre se jugará el Clásico Nacional que le puede servir al técnico argentino para estirar más su diferencia con las Águilas.

Gabriel Milito está arriba en el historial contra América. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo se juega el amistoso entre Chivas y América?

El juego entre Chivas y América se llevará adelante el próximo sábado 4 de octubre en el Estadio El Coliseo de Oakland de Estados Unidos. De momento, el encuentro aún no cuenta con horario confirmado para llevarse adelante.

¿Cuándo y a qué hora se realiza la preventa y venta general de los boletos para Chivas vs. América?

La preventa de los tickets para el clásico entre Chivas y América inicia el próximo jueves 27 de agosto a partir de las 10:00 de la mañana en www.clasicodemexico.com, sitio en el cual uno se debe registrar previamente. Por otro lado, la venta general comenzará el viernes 28 de agosto desde las 10:00 de la mañana por las plataformas Ticketmaster y Ticketón.