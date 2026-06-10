Chivas ya conoce de manera oficial su calendario para el Apertura 2026, por lo que la afición rojiblanca ya sabe cuándo enfrentará a cada rival, en qué estadio se disputarán los encuentros y cuáles serán las fechas más importantes del semestre. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para muchos seguidores del Rebaño Sagrado: los tres partidos que más expectativa generan entre los aficionados se jugarán lejos del Estadio Akron.

Se trata de los dos Clásicos del futbol mexicano para el Guadalajara, además del esperado reencuentro con Matías Almeyda. El Clásico Nacional ante América se disputará en la Jornada 9 en el Estadio Azteca, el Clásico Tapatío llegará en la Jornada 11 en el Estadio Jalisco y la visita a Rayados será en la Jornada 14 en el BBVA, escenario donde el Pelado recibirá por primera vez a las Chivas desde su regreso al futbol mexicano.

Particularmente, esta situación generó comentarios entre varios aficionados que ya adquirieron su Chivabono para el Apertura 2026. Muchos consideran que perder como locales los partidos de mayor atractivo mediático y emocional reduce parte del valor que tenía el abono en comparación con otros torneos, especialmente tomando en cuenta la enorme expectativa que existe alrededor del duelo contra Almeyda y los dos Clásicos.

Por si fuera poco, hay otro detalle que podría significar una desventaja para el Guadalajara: los partidos de las fechas 3, 4, 6 y 7 se jugarán como visitante. Es decir, entre finales de julio y principios de septiembre, Chivas jugará cuatro de cinco jornadas fuera de casa, una situación complicada para el equipo por los numerosos viajes que tendrán que hacer, aunque no debería de significar mayor problema para los dirigidos por Gabriel Milito.

¿Cuáles son los partidos más interesantes que tendrá Chivas en el Estadio Akron este torneo?

Aunque los encuentros más emocionales se jugarán fuera de casa, el Estadio Akron también albergará varios partidos de enorme importancia durante el Apertura 2026. Chivas abrirá el torneo recibiendo a Toluca y cerrará la fase regular frente a Cruz Azul, precisamente los dos equipos que Gabriel Milito todavía no ha podido derrotar desde su llegada al Guadalajara. Además, Pumas y Tigres también visitarán la casa rojiblanca en las Jornadas 8 y 12, respectivamente, ofreciendo duelos que podrían ser determinantes en la pelea por los primeros puestos de la tabla general.