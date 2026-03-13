La rivalidad entre Chivas Femenil y Club América sumó un nuevo capítulo cargado de tensión en el Clásico Nacional. El triunfo rojiblanco por 3-2 en el Estadio Akron no solo significó tres puntos importantes en el Clausura 2026, sino también un duro golpe para el proyecto del entrenador azulcrema Ángel Villacampa, quien volvió a quedar bajo la lupa tras un partido que su equipo parecía tener controlado.

El América llegó a tomar ventaja de dos goles en territorio rojiblanco, un escenario que parecía encaminar el clásico para las visitantes. Sin embargo, el conjunto dirigido por Antonio Contreras reaccionó con carácter y logró una remontada memorable frente a su afición, transformando un 0-2 adverso en un 3-2 que encendió el Estadio Akron y volvió a inclinar la conversación del clásico hacia el lado tapatío.

Más allá del resultado, el partido también volvió a poner en escena la rivalidad entre los dos entrenadores españoles. A lo largo de sus enfrentamientos ya han existido cruces de declaraciones y momentos de tensión en los banquillos, por lo que cada enfrentamiento entre ambos suele tener un componente extra. En esta ocasión, la remontada rojiblanca terminó dejando particularmente expuesto al técnico americanista.

Crece la tensión en América Femenil

De acuerdo con la columna El Bolero del sitio Mediotiempo, el margen de error de Villacampa en el América Femenil es cada vez menor. La derrota ante Chivas fue interpretada como un golpe fuerte para la institución azulcrema e incluso se vinculan algunas salidas importantes del plantel con el desgaste del proyecto encabezado por el técnico español.

“El crédito de Ángel Villacampa se agota (…) y es que hay jugadoras que ya no creen en el español y quienes de plano dijeron ‘ahí nos vemos’, como Kiana Palacios, fue porque ya no le veían pies ni cabeza al proyecto del español. Habrá que ver por cuánto tiempo lo aguantan porque títulos solo ha dejado uno, pero eso sí muchos fracasos”, señala la columna publicada por el portal.