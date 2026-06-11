México se pudo quedar con la victoria luego de superar por 2-0 a Sudáfrica. Tras el partido, Armando González le respondió a Ricardo La Volpe por su exigencia de goles en el Mundial 2026.

En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana comenzó de la mejor manera su participación en la Copa del Mundo luego de haber superado por 2-0 a Sudáfrica. Tras lo sucedido en Ciudad de México y con la mirada puesta en Guadalajara para jugar ante Corea del Sur, Ricardo La Volpe le exigió a Armando González responderle con goles a la afición, por lo que el atacante rojiblanco afirmó que está trabajando todos los días para anotar.

No hay dudas de que el Guadalajara hoy infló el pecho ya que cuatro de sus cinco jugadores vieron acción en la inauguración del tercer Campeonato del Mundo en territorio nacional. Roberto Alvarado fue el futbolista más destacado entre los rojiblancos luego de haber centrado de la mejor manera para el 2-0 de Raúl Jiménez.

La noticia más importante en el Estadio Azteca llegó de parte de Javier Aguirre, quien decidió enviar al campo de juego a Armando González. Tras el partido, Ricardo La Volpe le exigió que respondiera con goles a la afición de México, por lo que el atacante rojiblanco afirmó que trabaja para cumplir con ese objetivo.

Armando González debutó en el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

“Sí profesor. No se preocupe. Trabajo todos los días para eso”, expresó con una sonrisa el nacido en Aguascalientes al consejo del exdirector técnico. Y agregó: “No tengo palabras para describir lo que me toca vivir hoy. Es impresionante toda la gente, toda la bandera, el himno, todo. Es pura pasión. Es puro orgullo y gracias a Dios me tocó vivir todo”.

Armando González feliz por Raúl Jiménez

Raúl Jiménez por fin pudo anotar un gol en una Copa del Mundo luego del gran centro de Roberto Alvarado. Tras el partido, Armando González no pudo ocultar su felicidad por su compañero de selección. “Primero que nada muy contento con Raúl porque lo había luchado, lo había peleado y se le había criticado que no tenía gol y por fin le cayó gol. Agradecido con Dios que se lo haya dado y todo el grupo está muy feliz”, declaró el futbolista rojiblanco.