La Copa del Mundo está cada día más cerca, por lo que Javier Aguirre debe de comenzar a cerrar filas y definir el plantel con el que encarará la competencia más importante del planeta, en donde todo parece indicar que la base de su Selección Mexicana será Chivas.

El Guadalajara apunta a ser el club que más futbolistas aporte al combinado nacional, en donde sobresalen algunos juveniles como Armando González, Raúl Rangel o Richard Ledezma, quienes aún están en un proceso de maduración en el futbol.

Es por eso que el exentrenador del Tricolor y del Guadalajara, Ricardo La Volpe, destapó cuál es el motivo por el que la Hormiga no está brillando en la Selección como lo hace en el Rebaño Sagrado, explicando un pequeño ajuste que debe hacer el delantero.

“Después le tienen que enseñar a la Hormiga, que yo viajé con él y le dije: ‘a ver, González’. Los movimientos en Chivas son diferentes, porque cuando aprietan a Roberto Alvarado o Richard Ledezma, usted busca el espacio, las bandas, porque tiene mucha movilidad.

“Pero se movía a las bandas (en la Selección Mexicana) y la pelota iba al medio porque estaba trabajando con Raúl Jiménez y son dos cosas diferentes. González es más por la banda y Raúl aguanta”, explicó el Bigotón en entrevista con Claro Sports.

Ricardo La Volpe exige más trabajo con Richard Ledezma

“Tiene una ventaja de Richard Ledezma de ponerlo a trabajar en el uno contra uno a ver qué perfiles tiene para marcar. Tiene que saber que hay un aliado que es la banda (…) En línea de 4 hay que marcar y cuidado. Hay que saber cerrar”, explicó el entrenador.

Ricardo La Volpe destruyó a Memo Ochoa y ratificó al Tala como titular

“Hoy, para mí es Tala. En algo de que toda la gente, porque me pasó ya con Guillermo Ochoa y Jesús Corona. A Corona lo tenía en Tecos y Ochoa en el América, entonces imagínate la gente y el fanatismo decía que Ochoa, pero estaba fácil, tres dedos abajo de lo que era Corona. Memo Ochoa no te corta un centro ni que lo empuje un enano de atrás.

“Yo creo que lo traes por imagen y por lo que dicen que puede manejar el vestidor. Hoy es el Tala y lamentable lo que le pasó a Luis Ángel Malagón“, concluyó.