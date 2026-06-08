Chivas sigue de cerca todo lo que puede suceder con sus jugadores en la Selección Mexicana. La gran duda que surge es si Javier Aguirre le respetará el lugar a Raúl Rangel o si le dará la titularidad a Memo Ochoa.

Esta semana no es una más para la Selección Mexicana debido a que enfrentará a Sudáfrica en el debut por el Mundial 2026. Una de las grandes decisiones que se espera es en relación a la portería. Esta mañana el Tri mantuvo una nueva práctica y así observó Javier Aguirre los trabajos de Raúl Rangel y Guillermo Ochoa.

No hay dudas de que por lo realizado a lo largo del Clausura 2026 con Chivas y por sus actuaciones en el Tri, el Tala merece quedarse con el puesto de titular del Tri en esta Copa del Mundo. Sin embargo, desde diferentes lugares del periodismo deportivo nacional surgen informaciones de que el exjugador de América saltaría al campo de juego de inicio para enfrentar al seleccionado africano.

Mientras se especula sobre quién iría de inicio, la Selección Nacional de México llevó adelante una nueva práctica en el Centro de Alto Rendimiento de Ciudad de México. Allí se filtró un video en el que Javier Aguirre sigue de cerca los trabajos que llevan adelante Raúl Rangel y Guillermo Ochoa junto al entrenador de porteros.

Raúl Rangel pelea por ser titular de la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

En el video publicado por Azteca Deportes se el Vasco observa cómo el Tala es exigido y responde de la mejor manera. En el caso de Memo, reacciona bien ante un remate del guardameta de Chivas, pero deja dudas cuando tiene que achicar ya que frena el balón, pero da un rebote largo. Sin embargo, el Vasco no atinó a dar un gesto sobre quién sería el portero titular del Tri. ¿Acá se define al titular?

¿Cuál sería la alineación de México ante Sudáfrica?

Según lo informado por Gibrán Araige, Javier Aguirre enfrentaría a Sudáfrica con Raúl Rangel en la portería, en defensa Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo, en el medio Éric Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, en el ataque Raúl Jiménez y Julián Quiñones.