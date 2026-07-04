Javier Aguirre encendió las alarmas este viernes al revelar que tenía “dos jugadores tocados”, una declaración que de inmediato generó preocupación entre la afición mexicana. Los primeros reportes señalaron que los futbolistas en cuestión eran Roberto Alvarado y Gilberto Mora, dos elementos que fueron fundamentales en la victoria sobre Ecuador y que apuntan a ser piezas clave nuevamente este domingo frente a Inglaterra.

Sin embargo, todo indica que la preocupación fue menor de lo que parecía. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro de los octavos de final, Javier Aguirre dejó claro que todos sus futbolistas se encuentran disponibles y, al ser cuestionado específicamente por Roberto Alvarado, aseguró que el Piojo “está igual que todos”, por lo que estará listo para enfrentar a Inglaterra.

Cabe recordar que Roberto Alvarado es, junto con Raúl Rangel y Julián Quiñones, uno de los únicos jugadores que han sido titulares en los cuatro partidos de México durante la presente Copa del Mundo. Además, completó los 90 minutos en dos encuentros y fue sustituido alrededor del minuto 80 en los otros dos, por lo que es uno de los futbolistas que mayor desgaste físico acumulan dentro del plantel dirigido por el Vasco.

Con este panorama, todo apunta a que el Piojo volverá a aparecer en el once inicial este domingo. Su versatilidad ha sido una de las grandes armas de la Selección Mexicana, ya que aporta tanto en ataque como en defensa, una labor que volverá a ser determinante frente a Inglaterra, donde muy probablemente tendrá que realizar constantes recorridos para contener a extremos de la calidad de Marcus Rashford o Anthony Gordon.

Roberto Alvarado firmó un partidazo ante Ecuador al entenderse muy bien con Gilberto Mora

La sociedad entre Roberto Alvarado y Gilberto Mora fue una de las grandes fortalezas de México ante Ecuador. Ambos intercambiaron constantemente posiciones durante el encuentro, permitiendo que el Piojo tuviera mayor libertad para incorporarse al ataque y desacomodar a la defensa rival. Ese entendimiento táctico podría volver a ser una de las principales armas de Javier Aguirre este domingo, ahora frente a una selección inglesa de mucho mayor nivel.