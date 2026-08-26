Armando González apenas lleva unos cuantos días como jugador del Olympiacos, pero su llegada al futbol griego ya está generando mucha expectativa tanto entre sus nuevos aficionados como entre los seguidores de Chivas. La Hormiga arribó a Grecia el pasado fin de semana, superó las pruebas médicas, firmó su contrato por cinco años y comenzó inmediatamente con una nueva etapa de su carrera, después de convertirse en uno de los grandes protagonistas del Guadalajara durante la temporada anterior.

Después de ser recibido con mucho entusiasmo por los aficionados del conjunto de El Pireo, González ya comenzó a trabajar bajo las órdenes de José Luis Mendilibar y todo apunta a que podría tener sus primeros minutos este domingo frente al Asteras. Mientras se acerca ese posible debut, el Olympiacos ya comenzó a mostrar públicamente cómo son los primeros días de entrenamiento del delantero mexicano.

La cuenta oficial del club griego publicó un primer video en el que aparece todo el plantel realizando diferentes ejercicios y la intensidad de los trabajos llamó especialmente la atención de los aficionados de Chivas. Varios seguidores rojiblancos que observaron las imágenes incluso aseguraron que La Hormiga parece estar entrenando a un nivel todavía mayor al que acostumbraba en Guadalajara, destacando la exigencia física de las prácticas del conjunto de El Pireo.

Pero eso no fue todo. Posteriormente, el Olympiacos publicó un video completamente dedicado a Armando González, en el que nuevamente quedó de manifiesto la intensidad de los trabajos físicos que está realizando. Además, las imágenes dejaron una primera señal positiva para el delantero mexicano, pues ya se le pudo ver marcando sus primeros goles durante las prácticas, una muestra de que poco a poco comienza a adaptarse a sus nuevos compañeros y al ritmo de trabajo de su nuevo equipo.

Todo esto ocurre justo cuando Armando González podría estar a solamente unos días de hacer su debut oficial con el Olympiacos. El conjunto griego visitará al Asteras este domingo 30 de agosto a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, por la Jornada 2 de la Superliga Griega. La decisión final estará en manos de Mendilibar, pero el hecho de que La Hormiga ya entrene con normalidad y aparezca cada vez más en los contenidos oficiales del club hace pensar que su estreno europeo podría estar mucho más cerca de lo esperado.

Armando González podría reencontrarse con Edson Álvarez en el Olympiacos

Mientras Armando González comienza a adaptarse a su nueva vida en Grecia, también existe la posibilidad de que vuelva a compartir vestidor con Edson Álvarez. El padre de La Hormiga confirmó que el Olympiacos tiene interés en el mediocampista mexicano, cuya carta pertenece al West Ham. En caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto, González tendría cerca a un compañero de Selección Mexicana que podría ayudarlo considerablemente durante su adaptación al futbol griego, tanto por la relación que ya construyeron como por su experiencia jugando en Europa.