Sergio Aguayo fue prestado a Deportes Tolima de Colombia, club que juega la Copa Libertadores. Este martes falló una clara ocasión de gol ante Independiente del Valle.

Uno de los jugadores que Chivas cedió y que hoy extraña ante la salida de Armando González es Sergio Aguayo. El atacante rojiblanco se encuentra en Deportes Tolima y en la Copa Libertadores se falló una clara oportunidad de gol que significaba el empate parcial de la serie ante Independiente del Valle.

El Rebaño Sagrado llevó adelante una serie de fichajes que a futuro tenían una gran proyección. Uno de ellos es el futbolista formado en Pachuca que llegó a competir en Tapatío y que Gabriel Milito tuvo en cuenta ante en el Clausura 2026 cuando Hormiga fue convocado a disputar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Sergio Aguayo fue uno de los jugadores que en este mercado de pases fue prestado para tener mayor cantidad de minutos de la mano de Deportes Tolima de Colombia, club que compite en la Copa Libertadores. Tras el sismo registrado en territorio colombiano, el atacante tuvo su debut en el certamen más importante de América en la derrota por 1-0 ante Independiente del Valle.

Sergio Aguayo falló un gol claro en la Copa Libertadores. (Foto: IMAGO7)

Este martes se juega la vuelta de los octavos de final del campeonato sudamericano en el que Aguayo es titular junto a Jan Hurtado en Quito. En el primer tiempo, tuvo el empate de la serie, pero falló el remate debajo de la portería debido a que no le erró al balón. Ya en el segundo tiempo fue suplantado luego de que el conjunto local haya abierto el marcador.

¿Qué acuerdo realizó Chivas con Deportes Tolima por Sergio Aguayo?

Diversos reportes señalaron que Chivas y Deportes Tolima llegaron a un acuerdo con Sergio Aguayo por un año a préstamo y sin opción a compra. A su vez, el Rebaño Sagrado estableció una cláusula de repesca a los seis meses, por lo que para el Clausura 2026 puede volver a estar entrenando en Verde Valle.