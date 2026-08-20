En las próximas horas se hará oficial la llegada de Armando González a Olympiacos de Grecia. Por esta razón repasamos qué posición ocupa la venta de Hormiga en la lista de canteranos que salieron a Europa.

Sin duda, Chivas llevó adelante una enorme negociación para vender a Armando González a Olympiacos de Grecia. Diferentes medios confirman que el Guadalajara logró ganar 10 millones de dólares más dos millones en variables por el 80% de la carta de Hormiga, mientras que se quedó con el 20% para una futura venta. Por esta razón en Rebaño Pasión repasamos en qué puesto quedó el traspaso del nacido en Aguascalientes en la lista de canteranos que salieron a Europa.

9- Raúl Gudiño: 1,5 millones de dólares

El primer portero que Jorge Vergara pudo vender al futbol de Europa fue Raúl Gudiño. El canterano primero salió a préstamo con opción a compra a Porto. El club portugués hizo uso de la cláusula tras pagar 1,5 millones de dólares.

8- Mateo Chávez: 2 millones de dólares

El primer jugador que Amaury Vergara logró vender a Europa luego de haberse formado en Verde Valle fue Mateo Chávez. El lateral izquierdo llegó al AZ Alkmaar a cambio de dos millones de euros por el 75% de su carta.

7- Ulíses Dávila: 2,5 millones de dólares

Ulises Dávila fue comprado por Chelsea a cambio de dos millones de dólares por el 100% de su carta. Su llegada a la Premier League se dio en agosto del 2011 se dio su traspaso tras firmar un contrato por 5 años.

6- Carlos Salcido: 2,9 millones de euros

Carlos Salcido fue otro de los canteranos de Chivas que emigró desde el Guadalajara a Europa. El exdefensor rojiblanco llegó a PSV de la Eredivisie a cambio de poco más de 2,9 millones de dólares por su ficha.

5- Francisco Javier Rodríguez: 3 millones de dólares

El Masa Rodríguez fue otro de los defensores rojiblancos que se fue de Chivas directamente a Europa. PSV de la Eredivisie adquirió su ficha luego de haberle pagado al Guadalajara tres millones de dólares.

4- Carlos Vela: 3,5 millones de dólares

Uno de los jugadores que Chivas no pudo disfrutar en primera división, pero que logró vender cuando apenas tenía 16 años fue Carlos Vela. El canterano rojiblanco logró llegar a Arsenal de la Premier League a cambio de 3,5 millones de dólares.

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3- Marco Fabián: 4 millones de dólares

Otro de los atacantes que se formó en Chivas y que llegó directamente al futbol de Europa fue Marco Fabián. El canterano fue fichado por Eintracht Frankfurt a cambio de cuatro millones de dólares en el 2015.

2- Chicharito Hernández: 8 millones de dólares

Chicharito Hernández fue el jugador por el que miles de mexicanos encendieron la televisión para ver el futbol de Europa. Su llegada al Manchester United se dio en abril del 2010 luego de que Chivas ganara poco más de ocho millones de dólares.

1- Armando González: 12 millones de dólares

Armando González se encuentra a una revisión y firma para convertirse en nuevo jugador de Olympiacos de Grecia. El Guadalajara ganará con la venta del 80% de ficha diez millones de dólares más dos millones en variables. Una locura.