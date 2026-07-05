A lo largo de su historia, Chivas ha contado con numerosos referentes dentro y fuera de la cancha. Algunos destacaban por sus palabras, otros por su personalidad y varios por el ejemplo que transmitían día tras día. Precisamente sobre ese tema reflexionó recientemente Jair Pereira, quien recordó a varios de los líderes que encontró durante su paso por el Guadalajara.

Durante una conversación en el podcast Cracks y Mortales, el ex defensor fue consultado sobre el futbolista con mayor liderazgo que le tocó compartir en el Rebaño. Lejos de quedarse con un solo nombre, recordó a varios referentes de aquella generación, aunque hizo especial énfasis en Carlos Salcido, uno de los capitanes más respetados de la institución. “Sin lugar a dudas Salcido fue uno de ellos”.

Pereira explicó que el ex defensor central ejercía un liderazgo diferente al de otros futbolistas. Mientras algunos corregían o daban indicaciones constantemente dentro del campo, Salcido prefería transmitir autoridad a través de su comportamiento cotidiano y de su profesionalismo. “Salcido es un líder, pero él es un líder más callado. Es un líder con ejemplo, trabajando. Tú te dabas cuenta. Yo sí era un poquito más impulsivo. Sí iba y te lo decía en el momento. Salcido, si te tenía confianza, te agarraba después y te lo decía por fuera”.

El ex capitán rojiblanco también recordó a otros referentes importantes que encontró durante su etapa en Guadalajara. Entre ellos mencionó a Omar Bravo, histórico goleador de la institución, y a Aldo de Nigris, de quien destacó la sinceridad con la que se dirigía a sus compañeros cuando consideraba que algo debía corregirse. “Omar era de los tipos que fue capitán, era líder. También me tocó Aldo de Nigris, que cuando te lo tenía que decir, te lo decía en el momento”.

Jair Pereira en Chivas (2014-2019)

Además, fue uno de los líderes defensivos del equipo de Matías Almeyda y formó parte de la generación que consiguió el histórico doblete de Liga MX y Copa MX en el Clausura 2017.

Títulos conquistados con el Guadalajara:

🏆 Liga MX Clausura 2017

🏆 Copa MX Apertura 2015

🏆 Copa MX Clausura 2017

🏆 Supercopa MX 2015-16

🏆 Liga de Campeones de la Concacaf 2018