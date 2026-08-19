Chivas sigue de cerca las posibles salidas que podría tener en medio del Apertura 2026. Conoce cómo se encuentra el semáforo de bajas.

Chivas se prepara para enfrentar a Tijuana por la jornada 5 del Apertura 2026 con la necesidad de ganar para pelear por los puestos altos de la tabla general de posiciones. Se especula que el próximo sábado, Gabriel Milito mantenga al mismo equipo que superó a Santos Laguna en el Estadio Corona.

En medio de este inicio de campeonato, el mercado de pases sigue abierto y la directiva intenta que no se vaya ninguna pieza clave de su once titular. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de bajas del Guadalajara.

Armando González

Armando González cerca de salir de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Finalmente, Armando González estaría a una revisación médica y una firma en convertirse en nuevo jugador de Olympiacos de Grecia. El Guadalajara embosaría 10 millones de dólares más dos millones en variables por el 80% de la ficha, mientras que el restante queda a favor del Guadalajara en una futura venta.

Raúl Rangel

Raúl Rangel es buscado por Dinamo Zagreb. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Tras conocerse la noticia sobre la inminente salida de Hormiga, desde el Diario Marca revelaron que desde Dinamo Zagreb estarían interesados en ir por el fichaje de Raúl Rangel. Según lo informado por César Huerta, en Chivas no llegó ninguna oferta por el Tala, pero afirman que saben que es seguido desde Europa y que podría llegar una propuesta. Por ahora es solo un rumor

Brian Gutiérrez

En el extranjero se fijan en Brian Gutiérrez. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Tras confirmarse lo de Armando González y revelarse el interés por Raúl Rangel, David Medrano reveló que Red Bull estaría interesada en Brian Gutiérrez. Sin embargo, César Huerta afirmó que no hay oferta por el mediocampista y descarta que se vaya si es para volver a la MLS. Sería un rumor de mercado.

Encuesta ¿Chivas debe vender a Brian Gutiérrez y a Raúl Rangel? ¿Chivas debe vender a Brian Gutiérrez y a Raúl Rangel? Sí No Ya votaron 2 hinchas

¿Qué jugadores se fueron de Chivas en este mercado de pases?

Por decisión de Gabriel Milito, Chivas decidió vender a Érick Gutiérrez a Toluca y le rescindió el contrato a Alan Pulido. Por otro lado, Sergio Aguayo fue prestado a Deportes Tolima de la Colombia, Leonardo Sepúlveda fue vendido a Leones Negros, mientras que Gilberto Sepúlveda fue cedido a FC Juárez.