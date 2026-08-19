Chivas se encuentra en un mercado de verano sumamente intenso, aunque no precisamente por los refuerzos que esté incorporando, sino por los jugadores que podrían salir del equipo. A las negociaciones avanzadas con Olympiacos por Armando González se sumó recientemente el interés de Dinamo Zagreb por Raúl Rangel, por lo que el Guadalajara podría perder a dos de sus futbolistas más importantes.

Pero ahora las cosas podrían ponerse todavía más intensas para el Rebaño Sagrado, pues el interés europeo también habría llegado hasta Brian Gutiérrez. El periodista de TV Azteca, David Medrano, reveló que un representante del grupo Red Bull incluso habría viajado a Guadalajara para reunirse con la directiva rojiblanca y comenzar a conocer las condiciones de una posible operación.

“El Red Bull tiene interés en Brian Gutiérrez. El representante estuvo en Guadalajara para hablar con la directiva”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el mensaje dejó una importante duda entre la afición, pues Red Bull cuenta con varios clubes alrededor del mundo y la posibilidad de que Gutiérrez salga del Guadalajara dependería en gran medida de cuál de ellos sea el interesado.

En ese sentido, RB Leipzig de Alemania y Red Bull Salzburg de Austria parecen ser las opciones que más podrían convencer tanto al futbolista como al Guadalajara, pues ambos tienen una importante presencia en el futbol europeo. Red Bull Bragantino de Brasil también podría ser una alternativa, aunque representaría una apuesta diferente para Gutiérrez. En cambio, si el interesado fuera Red Bull New York, parece mucho más complicado que una propuesta de ese club llegue a convencer al Rebaño Sagrado.

Por si fuera poco, Paris FC también forma parte del grupo Red Bull, aunque no lleva el nombre de la compañía, por lo que el conjunto francés es otra posibilidad que tendría que ser considerada. Por ahora no se conoce cuál de todos los clubes está detrás de Brian Gutiérrez ni si existe ya una propuesta formal sobre la mesa, por lo que habrá que esperar para saber si este acercamiento se transforma en una negociación.

Brian Gutiérrez empezó a ser seguido por equipos europeos desde el Mundial

El interés por Brian Gutiérrez tampoco sería completamente nuevo, pues el mediocampista rojiblanco comenzó a llamar la atención de clubes europeos desde su participación con la Selección Mexicana. Sus actuaciones despertaron especialmente el interés de equipos de la Ligue 1 de Francia, entre ellos Olympique de Lyon y AS Mónaco, por lo que el acercamiento del grupo Red Bull podría ser una nueva señal de que el futbolista comienza a consolidarse como uno de los jóvenes mexicanos más atractivos para el mercado europeo.