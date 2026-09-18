En el Guadalajara estarían conscientes de que será difícil retener al mediocampista rojiblanco durante mucho tiempo en el redil.

Las fuerzas básicas de Chivas siguen generando muchos jugadores talentosos que se están convirtiendo en referentes del primer equipo, en donde en la actualidad la sensación es el mediocampista Santiago Sandoval, quien podría tener los días contados en el Rebaño.

Hace unos días salió a la luz que el representante del futbolista del Guadalajara, Manfredi Caleca, habría recibido mensajes desde varios clubes de Europa, por lo que el agente viajaría para reunirse con estos clubes que estarían interesados en negociar por el mediocampista rojiblanco.

Sin embargo, el reportero de Récord, Alfredo Olivares, destapó que dentro del chiverío estarían conscientes de que la calidad de Sando no pasará inadvertida y que es inevitable que se marche a Europa muy pronto, confirmando que en la institución aceptarían dejarlo ir.

“No me sorprende porque está en un gran momento y si a alguien le están poniendo el ojo es a los futbolistas del Guadalajara. Es el mismo caso con Hugo Camberos y esta camada de jugadores.

“Al interior del Guadalajara no les sorprendería que empezaran a llegar las ofertas. Ahorita lo que platicaba con gente de Chivas, nos comentaban: ‘sabemos que va a durar poco porque es un futbolista joven cualidades tiene‘”, explicó el comunicador.

Los números de Santiago Sandoval con Chivas

¿Cuánto cuesta la carta de Santiago Sandoval?

El mediocampista debutó hace un año con el Guadalajara precisamente durante la gestión de Gabriel Milito, por lo que el incremento en su valor ha ido elevándose constantemente debido a las oportunidades que ha recibido y por su innegable calidad por lo que actualmente su carta oscilaría los 3.5 millones de dólares según el portal especializado Transfermarkt.