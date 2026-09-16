Mientras Chivas continúa preparando todos los detalles para visitar al Club América en el Clásico Nacional, la Selección Mexicana ya comienza a planear su primera convocatoria bajo el mando de Rafa Márquez. Al mismo tiempo, Armando González está llamado a debutar este miércoles en la Europa League con el Olympiacos, donde su nuevo entrenador, Imanol Alguacil, ya dejó claro que confía en sus condiciones, aunque también considera que todavía tiene mucho margen para mejorar.

Armando González apunta a ser titular con el Olympiacos ante el Jagiellonia Białystok

La Hormiga se perfila para recibir nuevamente la confianza de Imanol Alguacil y comenzar como titular este miércoles frente al Jagiellonia Białystok, en el debut del Olympiacos dentro de la Europa League. La lesión de Ayoub El Kaabi le abrió la puerta en el ataque y, debido a que los registros de la competencia europea ya están cerrados, cualquier delantero que llegue como refuerzo no podrá disputar el torneo hasta enero. Por ello, el canterano de Chivas tendrá una oportunidad importante para demostrar que puede convertirse en una pieza relevante para el nuevo proyecto del conjunto griego.

Armando González sí jugará Europa League.

Imanol Alguacil reveló la principal área de mejora de la Hormiga, pero también su mayor fortaleza

El entrenador español ha dejado buenas sensaciones sobre Armando González después de sus primeros días de trabajo y destacó especialmente su compromiso, disciplina y olfato goleador. Sin embargo, también identificó un aspecto en el que deberá trabajar para adaptarse al futbol europeo: aprender a competir ante defensas mucho más grandes y corpulentos. Alguacil considera que La Hormiga todavía debe encontrar la manera de compensar esa diferencia física utilizando sus otras cualidades, aunque confía en que pueda evolucionar considerablemente conforme avance la temporada.

Rafa Márquez convocaría a seis jugadores de Chivas, pero respetaría el acuerdo y sería después de enfrentar a Querétaro

La Selección Mexicana podría tener una importante base rojiblanca durante la primera convocatoria de Rafa Márquez. De acuerdo con información de José María Garrido, hasta seis jugadores de Chivas serían llamados al Tri, aunque el acuerdo entre la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol establece que durante la Jornada 10, que coincide con la Fecha FIFA, los clubes solamente prestarían a dos elementos. Por ello, Roberto Alvarado y Raúl Rangel serían los que causarían baja ante Querétaro, mientras que los otros cuatro se incorporarían a la concentración después de ese encuentro.

La Selección Mexicana tendría base rojiblanca.

Agente de Santiago Sandoval viaja a Europa en busca ofertas para Chivas

Santiago Sandoval continúa aumentando su valor después de sus grandes actuaciones con Chivas y su reciente doblete frente a Pumas. El canterano rojiblanco volvió a tener una actuación destacada ante Keylor Navas y, tras lo ocurrido en el Estadio Akron, Diario Récord reportó que su representante ya viajó a Europa para buscar posibles ofertas de cara al mercado de invierno. La expectativa alrededor del mediocampista ha crecido considerablemente y distintos clubes quieren conocer más sobre él, mientras que actualmente su valor estaría tasado en 3.5 millones de dólares.

Alan Pulido reaparece para aclarar sus palabras en contra de Gabriel Milito

Alan Pulido volvió a hablar sobre su etapa más reciente con Chivas y sus comentarios sobre Gabriel Milito, después de haber cuestionado algunos aspectos del trabajo del entrenador argentino. El delantero explicó que en el futbol existen estrategias y decisiones pensadas para conseguir determinados resultados, pero consideró que durante aquella etapa se dejó de lado en algunos momentos el aspecto humano y el sentir de los jugadores. Pulido señaló que quienes tenían participación podían estar contentos por jugar, pero que desde su perspectiva también era importante atender otros factores relacionados con el futbolista más allá de lo estrictamente táctico.