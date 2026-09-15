Santiago Sandoval fue uno de los futbolistas que se destacaron ante Pumas con un doblete. Ante la inminente convocatoria al Tri, revelan que su agente ya se mueve para venderlo a Europa.

Uno de los jugadores de Chivas que no paran de marcar la diferencia en cada partido es sin duda Santiago Sandoval, quien se despachó con un doblete ante Pumas. Luego de su gran partido en el Estadio Akron, confirmaron que el representante del canterano de 19 años viajó a Europa en busca de ofertas para venderlo lo antes posible.

En agosto, en más de una ocasión se confirmó que varios visores de clubes del Viejo Continente estuvieron siguiendo de cerca a los jugadores de la Selección Mexicana en el Premundial de la Concacaf. A su vez, Alex Ramírez señaló en su canal de YouTube que en la goleada del Rebaño Sagrado ante Tijuana aparecieron visores para seguir a Gilberto Mora, pero se fueron sorprendidos con las actuaciones de los canteranos rojiblancos.

El sábado, ante Pumas UNAM, Santiago Sandoval volvió a llevar adelante un partido brillante debido a que se despachó con un doblete contra el guardameta Keylor Navas. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Diario Récord confirmó en su portal que el representante del canterano ya viajó a Europa en busca de ofertas para el próximo mercado de invierno.

Gabriel Milito pide humildad a Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

“Fuentes que saben del caso aseguraron a RÉCORD que la agencia que lo representa (Élite Sports / Manfredo Caleca) viajará al Viejo Continente para entrevistarse con clubes, porque la expectación que ha levantado el futbolista es alta y quieren saber más sobre el mediocampista del Guadalajara, tasado en 3.5 millones de dólares”, reportó el reconocido medio.

Y agregó: “Algo que ha llamado poderosamente la atención de los conjuntos europeos es que, a diferencia de Gilberto Mora, donde todo el peso recae en lo que haga Morita, en el caso de Santi consideran que se adapta muy bien a las circunstancias colectivas, virtud que destacan del planteamiento del entrenador Gabriel Milito”.

Datos proporcionados por Transfermarkt. (Imagen generada con CHATGPT)

La advertencia de Gabriel Milito a Hugo Camberos y Santiago Sandoval

Hugo Camberos y Santiago Sandoval jugaron un partidazo ante Pumas, pero Gabriel Milito les pidió mantener la humildad en conferencia de prensa. “Hay que manejarlo con tranquilidad y mucha humildad (…) Nosotros estamos para ayudarlos y no hablo de mí solo, sino de sus compañeros, el club, todos. Si hoy están siendo observados, es por el rendimiento que están mostrando y su comportamiento no puede cambiar bajo ninguna circunstancia, sean o no sean convocados. Tienen un camino largo por delante, tienen mucho recorrido, mucho por hacer aún. Ya saben que con nosotros juegan los que mejor están”, analizó el DT ante la posibilidad de que sean convocados al Tri.

Encuesta ¿Qué debe hacer Chivas si llega una oferta por Santiago Sandoval desde Europa? ¿Qué debe hacer Chivas si llega una oferta por Santiago Sandoval desde Europa? Venderlo al mejor postor Retenerlo como sea Ya votaron 60 hinchas

Y agregó: “No vamos a permitir que se confundan con todo lo que se puede llegar a hablar, incluso si llegan a ser convocados a la Selección. Humildad sobre todas las cosas. En el futbol cuando pierdes la humildad empiezas a perder todo poco a poco”.