El timonel del Guadalajara emitió un mensaje claro para los juveniles en caso de que sean requeridos por Rafael Márquez en la Selección Mexicana.

Chivas está viviendo un momento de ensueño en el Apertura 2026 tras recuperar el liderato de la Liga MX, en donde varios de sus futbolistas están alcanzando niveles muy altos que inclusive podrían abrirles las puertas de la Selección Mexicana, tales son los casos de los juveniles Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

Debido a que ambos futbolistas han sido vinculados al Tricolor de Rafael Márquez, el entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, alzó la voz y dejó en claro que no tolerará ningún tipo de relajación o cambio de actitud de parte de ninguno de los dos, ya que considera que si pierden la “humildad”, sus carreras podrían estar en peligro.

“Hay que manejarlo con tranquilidad y mucha humildad (…) Nosotros estamos para ayudarlos y no hablo de mi solo, sino que sus compañeros, el club, todos. Si hoy están siendo observados, es por el rendimiento que están mostrando y su comportamiento no puede cambiar bajo ninguna circunstancia, sean o no sean convocados. Tienen un camino largo por delante, tienen mucho recorrido, mucho por hacer aún. Ya saben que con nosotros juegan los que mejor están.

“No vamos a permitir que se confundan con todo lo que se puede llegar a hablar, incluso si llegan a ser convocados a la Selección. Humildad sobre todas las cosas. En el futbol cuando pierdes la humildad empiezas a perder todo poco a poco“, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Los elogios de Gabriel Milito para Santiago Sandoval

“Desde el día que llegamos, ahí lo empezamos a conocer. Es un jugador desequilibrante, con gol. Es un chico con un potencial tremendo y está pasando un gran presente, pero ahora el desafío de él es sostener este rendimiento. Estoy muy contento por él.

“Ayuda al equipo, hace un trabajo fenomenal cuando tenemos la pelota, hace un trabajo estupendo cuando no tenemos la pelota, muy voluntarioso, además de su talento. Es un jugador completo“, concluyó el estratega.