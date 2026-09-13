El Guadalajara se mantiene entre los mejores clubes de todo el balompié nacional, pero podría comenzar a definir su destino en este semestre a costa de los felinos.

Chivas es uno de los equipos más poderosos y dominantes de toda la Liga MX y así lo está demostrando semana a semana en el Apertura 2026, en donde podría terminar la jornada 8 del futbol mexicano con el liderato, aunque para ello es necesario derrotar a los Pumas en la cancha del Estadio Akron.

El Guadalajara se mantiene en cuarto lugar general con 14 puntos, por lo que en caso de ganar llegaría a 17 unidades, con lo que aprovecharía el descalabro que el América sufrió en su partido con Cruz Azul, aunque hay que recordar que los amarillos tienen un duelo pendiente.

En el chiverío tienen como obligación el clasificar a la Liguilla, por lo que en caso de doblegar a los universitarios se acercarían drásticamente a puestos de Liguilla, que en promedio requieren de 25 puntos, según lo registrado en las ediciones recientes de la Liga MX.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina, ya que está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.