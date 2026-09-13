Chivas visitará a Pumas UNAM en la Jornada 8, pero el partido podría ser complicado de ver para la afición.

Chivas enfrentará esta noche a Pumas UNAM en un duelo clave en la tabla general de posiciones, debido a que una victoria del equipo de Gabriel Milito los dejará momentáneamente como líderes de la fase regular. El Guadalajara recuperó piezas clave y buscará llegar con la moral en alto para el Clásico Nacional ante América en el Estadio Azteca.

Por otro lado, el equipo de Esteban Solari se quejó del calendario, a pesar de que vienen de superar a León por la jornada 7 el jueves pasado. A su vez, es un hecho que los Universitarios llegarán con la baja de dos exjugadores rojiblancos: César Huerta y Cristian Calderón.

Chivas recibe a Pumas por la jornada 8 del Apertura 2026. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

¿Va por TV Abierta el Chivas vs Pumas UNAM?

El partido entre Chivas y Pumas por la jornada 8 del Apertura 2026 no saldrá por TV abierta, debido a que se podrá seguir solamente por Amazon Prime en territorio nacional, mientras que en Estados Unidos se podrán seguir todas las incidencias del partido bajo la transmisión de Telemundo.

Por esta razón, el encuentro únicamente podrá verse a través de las plataformas de televisión de paga y streaming en territorio mexicano. No obstante, en Chivas Pasión te traeremos todos los detalles del partido, con el seguimiento de las principales acciones, goles, polémicas y demás incidencias que se presenten durante el encuentro.

¿A qué hora juega Chivas ante Pumas UNAM?

El partido entre Chivas y Pumas está pactado para llevarse a cabo este domingo 13 de septiembre a las 7:00 p.m. del Centro de México, en un encuentro que se disputará en el campo de juego del Estadio Akron. Se espera que el Gigante de Zapopan esté prácticamente lleno para recibir a los Universitarios en esta Jornada 8 del Apertura 2026.