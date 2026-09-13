El mediocampista del Guadalajara sabe que la escuadra tapatía es superior a todos los demás clubes del futbol mexicano, por lo que piensa que pueden vencer a cualquier adversario.

Chivas ya no es el equipo endeble que solía ser en años anteriores, sino que es un equipo poderoso y protagonista de la Liga MX, por lo que desde dentro del vestidor rojiblanco se vislumbran capaces de derrotar a cualquier adversario y la prueba de esa confianza la demostró Santiago Sandoval.

El mediocampista juvenil del Guadalajara sabe que los rojiblancos pueden competirle de tú a tú a cualquier adversario del futbol mexicano, por lo que aseguró que si se lo proponen, pueden salir victoriosos de todos los partidos que le restan en el calendario.

Sin embargo, en el itinerario del chiverío aún restan partidos de alto calibre contra clubes como América, Atlas, Tigres, Rayados y Cruz Azul, por lo que las palabras del futbolista del conjunto tapatío cobraron mayor impacto entre los aficionados rojiblancos.

“Lo más importante para nosotros es que nos enfocamos en nosotros. Estamos interesados en el trabajo que vamos a hacer, no tanto en Pumas. Sí va a ser un buen partido, complicado, pero es en nuestra casa y con nuestra gente, entonces venimos de buenos partidos y sabiendo lo que tenemos que mejorar.

“Venimos muy bien, estamos muy contentos con el desempeño que hemos tenido, a parte se van recuperando nuestros jugadores poco a poco. Entonces creo que estamos muy claros con los objetivos que tenemos y nos planteamos.

“Creo que va a ser una buena segunda mitad de torneo, tenemos un buen camino por delante. Si nosotros nos lo proponemos y lo queremos, podemos ganar todos los partidos que vienen“, declaró el mediocampista a Chivas TV.

¿Cuál es el calendario que le resta a Chivas en el Apertura 2026?

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.