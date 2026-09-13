El canterano del Guadalajara destapó cómo es que el entrenador argentino ha trabajado con él para convertirlo en un referente del Rebaño en menos de un año.

Uno de los primeros aciertos de Gabriel Milito desde que llegó a Chivas fue echarle un ojo a las fuerzas básicas rojiblancas, detectando el talento de Santiago Sandoval que había pasado inadvertido por otros entrenadores rojiblancos, debutándolo y consolidándolo como un referente en el Rebaño.

Es por eso que el hijo del exjugador rojiblanco, Luis Alonso Sandoval, ha manifestado abiertamente su agradecimiento para el entrenador argentino, destacando que ha recibido la confianza de sus compañeros y sobre todo, del timonel, con quien suele tener mucha comunicación desde que debutó.

“Siempre voy a estar agradecido con el profe porque él fue el que me debutó. Fui el primer jugador que debutó con el profe Gaby. He tenido un buen año, buenos torneos desde que debuté. He tenido la confianza de todos los compañeros y creo que como joven es lo más importante.

“El profe me ha brindado mucha confianza, habla mucho conmigo y me dio la oportunidad y gracias a Dios me la pude haber ganado. Lo más importante es mantenerse. En cada oportunidad que se me brinde, voy a intentar aprovecharla, no por mi, simplemente porque estoy a disposición del grupo”, explicó el futbolista en palabras para Chivas TV.

Santiago Sandoval reveló en cuál posición prefiere jugar en Chivas

“Si te soy sincero, me siento muy a gusto jugando de media punta. Me gusta mucho jugar en medio, porque es una posición en donde agarras mucho balón. Obviamente tienes mucha llegada al área, que se me ha dado el gol, he tenido mucha fortuna.

“De carrilero o extremo, también me gusta jugar porque es una posición donde jugué en básicas, pero en Primera me disfruto mucho jugar en medio“, concluyó el rojiblanco.

Los números de Santiago Sandoval en Chivas

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.