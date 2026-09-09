Chivas está a solo unos días de volver a la actividad en el Apertura 2026, pues este domingo 13 de septiembre enfrentará a Pumas en una nueva jornada del campeonato. Sin embargo, las noticias más importantes del Rebaño Sagrado estuvieron relacionadas con Armando González y Roberto Alvarado: mientras la Hormiga volvió a tener acción con Olympiacos y protagonizó un partidazo en la Copa de Grecia, el Piojo es noticia debido a una oferta que habría recibido del Spartak de Moscú.

Armando González anota doblete y da asistencia en el triunfo del Olympiacos ante el Volos

Armando González volvió a ser protagonista con Olympiacos y tuvo una actuación espectacular en la Jornada 2 de la Copa de Grecia. La Hormiga fue titular frente al Volos y respondió con un doblete, además de una asistencia, para participar directamente en los tres goles del triunfo 3-2 de su equipo. Con apenas cuatro partidos disputados desde su llegada al futbol griego, el canterano rojiblanco ya suma tres goles y dos asistencias en solamente 219 minutos, confirmando que está aprovechando al máximo las oportunidades que ha recibido.

Diego Campillo calienta los Clásicos ante América y Atlas asegurando que Chivas es local hasta en sus estadios

Diego Campillo también dejó una declaración que rápidamente llamó la atención de los aficionados rojiblancos. Después de la goleada 0-3 sobre Atlético de San Luis, disputada en un Alfonso Lastras con una gran presencia de seguidores del Guadalajara, el defensor destacó que Chivas suele sentirse local prácticamente en cualquier estadio. Campillo aseguró que, sin importar a dónde viaje el equipo, es habitual encontrarse con una gran cantidad de aficionados rojiblancos en las tribunas, algo que considera especial y que incluso podría repetirse en los próximos Clásicos contra América y Atlas.

Pumas llegará con menos descanso al partido contra Chivas, juegan contra León el jueves

Chivas también recibió una pequeña ventaja de cara a su próximo compromiso, aunque será una situación completamente ajena al Guadalajara. Pumas tendrá que disputar su partido contra León este jueves, luego de que el encuentro fuera aplazado debido a la participación del conjunto esmeralda en la Leagues Cup. Esto significa que los universitarios tendrán solamente unos cuantos días para recuperarse y preparar su visita al Estadio Akron, mientras el equipo de Gabriel Milito podrá trabajar toda la semana pensando exclusivamente en el duelo del domingo.

Chivas se enfrentará a unos cansados Pumas.

Zague, leyenda del América, se rinde ante Gabriel Milito y revela su secreto para el éxito en Chivas

Zague, una de las grandes leyendas del América, también habló sobre el buen momento que atraviesa Chivas y destacó especialmente el trabajo de Gabriel Milito. Para el exdelantero, los buenos resultados son fundamentales para que los futbolistas recuperen confianza y se atrevan a ejecutar jugadas que quizá antes no intentaban. Además, consideró que el gran mérito del entrenador argentino está en conseguir que el Guadalajara funcione como un verdadero equipo: los jugadores tienen un papel importante, pero el proyecto de Milito ha conseguido que el conjunto rojiblanco no dependa exclusivamente de una, dos o tres figuras, sino que encuentre su fortaleza en el funcionamiento colectivo.

Luis Chávez habría aconsejado a Roberto Alvarado quedarse en Chivas y no ir al Spartak de Moscú

Finalmente, Roberto Alvarado continúa generando rumores sobre su futuro después de que trascendiera el interés del Spartak de Moscú. El comunicador Alejandro Ramírez reveló que Luis Chávez, actualmente jugador del Dinamo de Moscú, habría tenido una conversación con el Piojo para aconsejarle que permanezca en Chivas, a menos que su principal objetivo sea obtener una importante mejora económica. De acuerdo con esta versión, el mediocampista mexicano le habría advertido sobre algunas de las dificultades que podría encontrar en Rusia, entre ellas el clima y la barrera del idioma, por lo que habría recomendado al atacante rojiblanco pensar detenidamente antes de tomar una decisión sobre su futuro.