Chivas acaba de volver a la senda del triunfo de gran forma, luego de conseguir una victoria contundente frente al Atlético de San Luis. El conjunto rojiblanco controló el partido de principio a fin y esta vez sí consiguió reflejar su superioridad en el marcador, terminando por imponerse 0-3 como visitante. Ahora, el Guadalajara ya dejó atrás ese compromiso y en Verde Valle comenzaron con la preparación para enfrentar a Pumas, su próximo rival en el Apertura 2026.

Si bien ha quedado más que claro que este enfrentamiento no puede considerarse un clásico del futbol mexicano, sí existe cierta rivalidad entre ambas instituciones, principalmente por tratarse de dos de los llamados Cuatro Grandes. Además, Chivas y Pumas han protagonizado duelos sumamente interesantes durante los últimos torneos, por lo que el partido del próximo domingo promete ser otra prueba importante para el equipo dirigido por Gabriel Milito.

Chivas enfrenta a Pumas en la Jornada 8 del AP26.

Sin embargo, hay una situación que podría afectar directamente a los universitarios y que está completamente fuera de las manos del Guadalajara, pero que representará una ventaja inesperada para Chivas. El conjunto de la UNAM tendrá que disputar su partido correspondiente a esta jornada este jueves, por lo que llegará al duelo contra el Rebaño Sagrado con pocos días de descanso y con menos tiempo del habitual para preparar uno de los encuentros más importantes de su calendario.

El rival de Pumas será León, equipo que disputó este fin de semana un partido correspondiente a la Leagues Cup, situación que obligó a aplazar unos días el compromiso entre ambos clubes. Esto permitió que los capitalinos tuvieran inicialmente un periodo de descanso más largo, pero ahora deberán jugar el jueves y recuperarse rápidamente para preparar su visita al Akron. Mientras Chivas podrá concentrarse con mayor tranquilidad en el encuentro del domingo, los universitarios tendrán que afrontar una semana mucho más apretada.

Si a todo esto se le suma que Pumas no ha tenido un buen inicio de torneo, el escenario parece favorecer todavía más al Guadalajara. El conjunto universitario registra dos triunfos, dos empates y dos derrotas en lo que va del Apertura 2026, números que actualmente lo tienen en la posición 12 de la Tabla General. Por ello, Chivas parte como claro favorito para llevarse el triunfo este domingo en el Akron, aunque el equipo de Gabriel Milito no deberá confiarse ni de Pumas ni de ningún otro rival.

Gabriel Milito espera contar con Bryan González y José Castillo contra Pumas

Mientras tanto, el Guadalajara poco a poco ha conseguido recuperar a varios de sus futbolistas lesionados. Richard Ledezma ya reapareció contra Pachuca y Daniel Aguirre volvió a tener minutos frente al Atlético de San Luis, y ahora hay buenas noticias de cara a los próximos compromisos contra Pumas y América. José Castillo y Bryan González podrían volver a estar disponibles para Gabriel Milito, pues se espera que ambos se integren esta semana al resto del plantel, según información de Diego Ivey este lunes en ESPN.