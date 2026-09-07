Chivas se prepara para enfrentar a Pumas y América en los próximos 15 días. De cara a los siguientes dos partidos por la Liga MX, confirman una posible fecha de regreso para José Castillo y Bryan González.

El Guadalajara se prepara para encarar un mes de septiembre en el que tendrá varios partidos complicados. De cara a un calendario exigente, confirman que Bryan González y José Castillo estarían disponibles para el juego contra Pumas UNAM o frente a América en una nueva edición del Clásico Nacional.

Daría la sensación de que el Rebaño Sagrado comenzó a acomodarse en el campeonato debido a que sumó siete de nueve puntos posibles. A su vez, el equipo se reencontró con el gol gracias a Santiago Sandoval y Ricardo Marín, mientras que Hugo Camberos y Roberto Alvarado no paran de marcar la diferencia en cada momento que toman la pelota.

La gran pregunta que comienza a surgir es el regreso de los lesionados, ya que en un momento Chivas llegó a tener cinco bajas en la línea defensiva. Frente a Pachuca se dio el regreso de Richard Ledezma, mientras que ante Atlético de San Luis volvió Daniel Aguirre como titular.

José Castillo podría ser tenido en cuenta ante Pumas UNAM. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, de cara a los juegos contra Pumas y América, confirmaron que podría darse la vuelta de José Castillo y Bryan González. “El caso de José Castillo y Bryan el Cotorro González: se espera que en esta semana se integren al resto del plantel”, reveló Diego Ivey esta tarde en ESPN.

Imagen generada por ChatGPT. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “El panorama que también se podría pronosticar es que ya estén disponibles, ya sea contra Pumas o máximo para el Clásico Nacional ante las Águilas del América, en la información que tenemos desde Guadalajara”. Todo indica que el Rebaño Sagrado volverá a tener completo al plantel.

Henry Martín calentó el Clásico Nacional

Luego de perder contra León, Henry Martín se acordó de Chivas con una advertencia de cara al Clásico Nacional. “Perdemos un partido en juego, el otro es por penales, y vienen dos partidos muy importantes donde no importa en el lugar que estés, donde no importa lo que hayas hecho antes, importa lo que hagas ese partido. Son dos clásicos, sabemos lo que significa, sabemos lo que nos estamos jugando y es más que cualquier cosa es el orgullo del equipo y de nuestra afición y nuestro ser justamente por eso”, comentó el referente de América.