El ahora entrenador de Rayados trata de hacer a un lado sus emociones por su pasado en el Guadalajara antes de enfrentarse a las Águilas.

Matías Almeyda es uno de los máximos ídolos en la historia de Chivas debido a que se convirtió en el segundo entrenador más ganador del club rojiblanco en un ciclo de menos de tres años; sin embargo, volvió a recordar al Rebaño de cara a su duelo contra el América, pero ahora al frente de Monterrey.

El Pelado fue cuestionado sobre si le generaba algo especial enfrentarse a las Águilas, recordando que fue el entrenador del Guadalajara, en donde el entrenador argentino lo tomó con mesura y admitió que en el chiverío protagonizaban el duelo más importante del país, pero ahora se enfoca en ganar con Rayados.

“Yo nunca pienso en mí con respecto a lo que vamos a enfrentar. Yo no juego más y de jugador tampoco tuve la posibilidad de jugar en México y enfrentarme a algún equipo.

“Sí, como entrenador tengo un pasado en Chivas, que era el Clásico más grande que tiene México y tuvimos posibilidades de ganar y otras de no ganar, pero ni lo miro por ese lugar. Respeto a América como respeto a cualquier equipo”, declaró el Pelado en conferencia de prensa.

¿Cuál fue el balance de Matías Almeyda en los Clásicos Nacionales?

¿Cuándo se jugará el Rayados vs. América?

El Pelado está en una Semifinal a unas semanas de haber asumido el cargo de director técnico del Monterrey y deberá derrotar al América si quiere avanzar a la Final, por lo que la Semifinal será este miércoles 2 de septiembre a las 21:30 horas desde el Dignity Field, en Carson.